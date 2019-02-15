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Skandal görüntü! Direksiyon başında okey oynarken yakalandı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.02.2019 09:51 | Son Güncelleme

Özel halk otobüs şoförünü gören gözlerine inanamadı. Bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerin arından harekete geçen polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Adana'da özel halk otobüsü sürücüsü Orhan Can (34) seyir halindeyken yolcularını canını hiçe sayarak cep telefonunda okey oynadı. Bu sırada bir yolcu da cep telefonu kamerasıyla okey oynayan otobüs şoförünü görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından trafik polisleri sürücünün izini sürmeye başladı. Sivil trafik polisleri D-400 karayolu Dörtyol kavşağı civarında bulunan duraklarda otobüsleri tek tek incelemeye aldı.

MAVİ KAPLAMA SÜRÜCÜYÜ ELE VERDİ

Otobüslerde inceleme yapan sivil polis ekipleri, aracın şoför bölümün solunda yer alan mavi kaplamadan sürücüyü tespit etti. Halk otobüsü şoförü Orhan Can, polise direksiyon başında okey oynadığını itiraf etti.

Bunun üzerine olay yerine resmi trafik polis ekipleri geldi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve telefonla uğraşmaktan para cezası kesilen sürücü adli işlem yapılmak üzere polis merkezi ekiplerine teslim edildi.

Halk otobüsü şoförü Orhan Can, basın mensuplarının ''Neden okey oynadınız?'' sorusuna, "Zamanım vardı, beklerken o arada açmışım. Dalgınlığıma geldi. Kendi kendime zarar verdim. Yaptığım hatanın bedelini çekiyorum" diyerek kendisini savundu. (İHA)

Günün stresini atmak için böyle tehlikeli yollar yerine, işiniz bittikten sonra evde çayınızı yudumlarken "Mynet Çanak Okey" veya "Mynet Çanak 101 Okey" oynayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS şoför adana orhan can

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
HEPSİ AYNI HEPSİ TELEFONDA BÜTÜNGÜN MİNÜBÜSÇÜSÜDE AYNI !!!! ÖNEMLİ BİRŞEY KONUŞSALARDA GAM YEMİCEM ! DENETLEME MEKANİZMASI YOK OLSADA ZATEN BOZUK !!!! YOLCULAR ALLAHAEMANET !!!!!!!!
Rezillik görmemişlik aldı yürüdü millet sokakta Cafe de wcde araç kullanırken oyun oynuyor mesajlaşıyor kafayı yediniz ayıptır
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