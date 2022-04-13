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  4. Skandal hareket! Eski asker Chloe Thompson sokak ortasında çöp kutusuyla cinsel ilişkiye girdi

Skandal hareket! Eski asker Chloe Thompson sokak ortasında çöp kutusuyla cinsel ilişkiye girdi

13.04.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Middlesbrough'da yaşayan eski bir asker halka açık alanda yaptığı hareketle dikkatleri üzerine çekti. 42 yaşındaki Chloe Thompson isimli adam, kadın kıyafetleri giyerek sokak ortasında bir çöp kutusuyla cinsel ilişkiye girdi. Çevredeki kişilerin bakışlarına aldırış etmeyen Thompson bir süre eylemini sürdürdü.

Skandal hareket! Eski asker Chloe Thompson sokak ortasında çöp kutusuyla cinsel ilişkiye girdi

Middlesbrough'da yaşayan ve eski bir asker olan Chloe Thompson sokak ortasında toplumun ahlakına aykırı hareket etme suçu nedeniyle tutuklandı. Yaşadığı şehirde bir çöp kutusunun yanına giderek cinsel organını çıkartan Thompson bir süre sonra çöp kutusuna yaklaştı. Çöp kutusuyla cinsel ilişkiye girdikten sonra yanında getirdiği seks oyuncağını bağlayan Thompson, çevredekilerin şikayeti üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkartıldı.

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GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

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Teesside Crown Court, ailelerin ve çocukların önünde açıkça cinselleştirilmiş bir şekilde davrandığını açıkladı. Bir görgü tanığı sokakta bir erkek gördüğünü, kadın kıyafetleri giydiğini ve bu kişinin penisini sokak ortasında çıkartarak oynadığını gördüğünü anlattı.

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