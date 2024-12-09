Skandal iddia! Siyah Kalp setinde oyuncular birbirine girdi! O isim üstüne yürüdü ekip ayırdı...

Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Siyah Kalp dizisi yeni sezonun en iddiaları dizilerinden bir tanesi. Kendilerini genç yaşta terk edip varlıklı bir iş adamıyla evlenen anneleri Sumru'nun izinden Kapadokya'ya gelen ikiz kardeşler Nuh ve Melek'in dramatik hikâyesini izliyoruz.

Dizi başarısının yanında dizi setinde yaşanan durumlarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Esra Dermancıoğlu'nun ve Burak Sergen'in arasının bozulduğu konuşuluyordu. Şimdi se erkek oyuncuların sette kavga ettiği iddia edildi.

ÜSTÜNE YÜRÜDÜ EKİP ARAYA GİRDİ!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Siyah Kalp setinde Burak Sergen ve Bülent Polat birbirine girdi. Dizinin Hikmet’i Esra Dermancıoğlu ile Bülent Polat’ın kendi aralarında konuşup gülmesi prova yapan Burak Sergen’i sinirlendirdi. Bunun üzerine Burak Sergen sette Bülent Polat’ın üzerine yürüdü. Araya ekip girdi. Yaşanan kavga yüzünden set paydos edildi.