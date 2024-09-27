Gerçekte kim? Siyah Kalp dizisinin senaristiyle ilgili şaşırtan iddia!

Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Siyah Kalp dizisi yeni sezonun en iddiaları dizilerinden bir tanesi. Kendilerini genç yaşta terk edip varlıklı bir iş adamıyla evlenen anneleri Sumru'nun izinden Kapadokya'ya gelen ikiz kardeşler Nuh ve Melek'in dramatik hikâyesini konu edinen dizi, reytinglerde de yavaş yavaş yükseliyor.

İlk bölümden seyirciyi etkileyen dizi sosyal medyada zaman zaman gündem oluyor. Özellikle partnerler konusunda bazı eleştiriler alıyor. Şimdi ise dizi senaristi Yıldız Tunç'la ilgili bir iddiayla gündem oldu.

"SENARİST BAŞKA BİR İSİM KULLANIYOR"

Siyah Kalp dizisinin senaristliğini Bir Zamanlar Çukurova, Paramparça, Binbir Gece gibi başarılı yapımlarda da görev almış Yıldız Tunç yapıyor. Fakat aslında Yıldız Tunç gerçek hayattaa yok. Kendisi çok popüler bir yazar ve farklı bir isimle biliniyor.

Siyah Kalp dizisini de Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi (2009), Yeşil Peri Gecesi (2010), Dünya Ağrısı (2014), Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura (2018), Osman (2020) ve Kuru Kız (2023) adlı romanlarının yanı sıra Memleket Hikâyeleri (2012) adlı anı-öykü kitabı, Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek (2001), “Ömür Diyorlar Buna” (2007) adlı kitapların yazarı Ayfer Tunç kaleme alıyor. Dizi senaryolarını yazarken takma bir isim kullanıyor. Bazı kullanıcıların iddiasına göre Ayfer Tunç, yazdığı senaryolardan utandığı için böyle bir takma isimle karşımıza çıkıyor.

AYFER TUNÇ KİMDİR?

İlk ve ortaokulu burada okuyan Tunç, sonrasında Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdi ve İstanbul Üniversitesinde Siyasal Bilgiler okudu. Üniversite yıllarında çeşitli edebiyat ve kültür dergilerine yazılar yazmaya başladı. Edebiyat üzerine ilk yazıları 1983'ten itibaren çeşitli dergilerde yer aldı. 1989'da gazeteciliğe başladı. Sokak dergisinde, Güneş ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde çalıştı. 1989'da Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği Yunus Nadi Öykü Armağanında "Saklı" adlı öyküsüyle birinciliği kazandı. 1999-2004 yılları arasında Yapı Kredi Yayınlarında yayın yönetmeni olarak görev yaptı.

İstanbul radyosuna radyo tiyatroları yazdı. 2001'de yayımlanan Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek-70'li Yıllarda Hayatımız adlı eseri, 2003'te altı Balkan ülkesinin katılımıyla düzenlenen Balkanika Ödülünü kazandı ve eserin altı Balkan diline çevrilmesine karar verildi. 2003'tea Sait Faik'in öykülerinden hareketle yazdığı Havada Bulut adlı senaryosu filme çekildi ve TRT'de gösterildi. "Aliye" ve "Binbir Gece" dizilerinin senaryolarını bir senaryo ekibiyle birlikte yazdı. Bir dönem Galatasaray Üniversitesinde Türkçe dersleri veren yazar; Murat Gülsoy ve Yekta Kopan ile birlikte söyleşiler yaptı. Yekta Kopan’ın ayrılması sonucu Murat Gülsoy’la birlikte Diyaloglar isimli edebiyat söyleşilerini devam ettirdi.