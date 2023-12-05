Skandal ortaya çıktı! Fransız devi, Taylor Swift konseri yüzünden küme düşebilir!

Fransa Ligue 1'de 14 hafta geride kaldı. Ülkenin köklü kulüplerinden Olympique Lyon, Lens deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorla birlikte bu sezon 8. kez yenilen Lyon'da işler iyi gitmiyor.

SON SIRADA YER ALIYORLAR

Bu sezon sadece 1 galibiyeti bulunan ve 4 beraberlik - 8 mağlubiyetle son sırada yer alan Fransız ekibi için flaş bir gelişme gündeme geldi.

EĞER PLAY-OUT'TA YER ALIRSA....

Le Progres'in haberine göre Lyon eğer sezonu play-out hattında bitirirse maçlarını kendi stadında oynayamayacak.

TAYLOR SWIFT KONSERİ YÜZÜNDEN

Haberin devamında bu durumun sebebi olarak ise 2 Haziran'da stadyumda yapılacak olan Taylor Swift konserinin olması gösterildi.

Lyon taraftarları bu durum sonrasında sosyal medyada tepki içeren birçok yorum yaptı ve ''skandal'' olarak değerlendirdi.





