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Skandal ortaya çıktı! Fransız devi, Taylor Swift konseri yüzünden küme düşebilir!

05.12.2023 21:56 | Son Güncelleme:
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Fransa Ligue 1'de geride kalan 14 haftanın ardından 1 galibiyet - 4 beraberlik - 8 mağlubiyet alan Lyon, 7 puanla son sırada bulunuyor. Fransa'nın en köklü kulüplerinden biri olan Lyon'un düştüğü kötü durum sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Şu anda 18. sırada olan Lyon, eğer sezonu play-out hattında bitirirse maçlarını kendi stadında oynayamayacak. Nedeni ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'de 14 hafta geride kaldı. Ülkenin köklü kulüplerinden Olympique Lyon, Lens deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorla birlikte bu sezon 8. kez yenilen Lyon'da işler iyi gitmiyor.

SON SIRADA YER ALIYORLAR

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Bu sezon sadece 1 galibiyeti bulunan ve 4 beraberlik - 8 mağlubiyetle son sırada yer alan Fransız ekibi için flaş bir gelişme gündeme geldi.

EĞER PLAY-OUT'TA YER ALIRSA....

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Le Progres'in haberine göre Lyon eğer sezonu play-out hattında bitirirse maçlarını kendi stadında oynayamayacak.

TAYLOR SWIFT KONSERİ YÜZÜNDEN

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Haberin devamında bu durumun sebebi olarak ise 2 Haziran'da stadyumda yapılacak olan Taylor Swift konserinin olması gösterildi.

Lyon taraftarları bu durum sonrasında sosyal medyada tepki içeren birçok yorum yaptı ve ''skandal'' olarak değerlendirdi.

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