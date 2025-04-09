Skandal paylaşımlar! HGS gişelerinden hızlı geçme akımı gündem oldu! Tepki yağdı: İlk önce kim ölür yarışı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde pek çok ölümlü kaza meydana gelirken 5 Nisan'da HGS gişelerinde yaşanan kaza Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkii Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen hızla gelen otomobil çarpmıştı ve içinde bulunan 3'ü kadın, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazanın etkisini henüz atlatamamışken, 8 Nisan'da yine aynı yerde bir otomobil gişelerdeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi, 1 kişi hayatını kaybetti.

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KORKUNÇ AKIM ORTAYA ÇIKTI!

HGS gişelerinde peş peşe meydana gelen kazaların ardından sosyal medyada gişelerle ilgili yeni bir akım olduğu öğrenildi. Akıma katılan kişiler arabalarıyla en hızlı şekilde gişelerden geçmeye çalışıyor.

Sosyal medyada gündem olan akıma gelen yorumlar:

