Skandal sözler! Fenomen isim yıllar önce söylediği yalanı itiraf etti! Ağlayarak anlattı...

İngiltere'de 3.5 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Brittany Miller, itirafıyla gündem oldu.

2017 yılında henüz 21 yaşındayken Oxfordshire’da yaşayan kadın, sosyal medyada üçüncü evre mide kanserine yakalandığını duyurmuştu. Kadın için bağış kampanyası düzenlendikten sonra fenomen isim ortadan kaybolmuştu. Yıllar sonra ise sosyal medyada eski arkadaşı Brittany'nin sahte bir 'GoFundMe' sayfası oluşturarak çevresinden bağış topladığını iddia etti.

"İNSANLARI YANIMDA TUTMAK İSTEDİM"

Miller da bu iddianın ardından açıklaa yaparak her şeyi itiraf etti. "Hayatımın o döneminde ruhsal olarak çok kötü durumdaydım. Depresyonda, kaybolmuş ve intihara meyilliydim. Söylediklerimden derin pişmanlık duyuyorum. Bunu kötü niyetle yapmadım, sadece insanları yanımda tutmak istedim," dedi. "Bu hastalıkla gerçekten mücadele eden insanlardan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.