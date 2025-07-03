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Skandal sözler! Öğrencisini defalarca istismar etti! Kocası ise mahkemede eşini bakın nasıl savundu!

ABD'de 30 yaşındaki bir kadın öğretmen, iki yıl boyunca öğrencisini istismar ettiği gerekçesiyle yargılanıyor. Mahkemeye kocasıyla birlikte gelen öğretmen ve eşi savunmasıyla hayrete düşürdü.

Skandal sözler! Öğrencisini defalarca istismar etti! Kocası ise mahkemede eşini bakın nasıl savundu!

ABD'de skandal istismar olayı günlerdir konuşuluyor. 30 yaşındaki kadın öğretmen Christina Formella'nın, 15 yaşındaki öğrencisini iki yıl boyunca istismar ettiği iddia ediliyor.

Skandal sözler! Öğrencisini defalarca istismar etti! Kocası ise mahkemede eşini bakın nasıl savundu! 1

Chicago'daki Downers Grove South Lisesi'nde öğretmenlik yapan Formella, geçen yıl mart ayında cinsel saldırı ve iki ağırlaştırılmış cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Formella, mahkemede "Mağdur olduğu iddia edilen öğrenciye daha yakın yaşamak istiyorum" sözleriyle herkesi hayrete düşürdü.

Skandal sözler! Öğrencisini defalarca istismar etti! Kocası ise mahkemede eşini bakın nasıl savundu! 2

Öğrencisini istismar ettiği söylenen kadının kocası ise mahkemede "güzel görünümü yüzünden iftiraya uğradığını" öne sürdü. Çift, mahkemeye de el ele geldi.

14 YAŞINDAYKEN SÜREÇ BAŞLAMIŞ!

Formella, suçlu bulunması halinde 60 yıla kadar hapis cezası alabilir. Savcı Jaclyn McAndrew, öğretmenin kurbanı 14 yaşındayken 'grooming' (istismar için hazırlama) sürecine başladığını, ona güven hissi vererek çocuğu istismar ettiğini belirtti.

Skandal sözler! Öğrencisini defalarca istismar etti! Kocası ise mahkemede eşini bakın nasıl savundu! 3

McAndrew, Formella'nın öğrencisiyle en az 50 kez cinsel ilişkiye girdiğini, bunların 45'inin okulda gerçekleştiğini ve bu uygunsuz ilişkinin iki yıl sürdüğünü iddia etti. Mahkeme belgelerine göre Formella, öğrenciye hiçbir zaman cinsel saldırıda bulunmadığını ve "herkesin güzel olduğu için peşine düştüğünü" söyledi.

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