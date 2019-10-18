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Skandal sünnet düğünü ile ilgili yeni gelişme

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra infiale neden olan sünnet düğünü ile ilgili soruşturma kapsamında, sünnet çocuğunun babası, annesi, amcası ve videoda twerk dansı yaptığı görülen 3 dansöz hakkında dava açıldı.

İzmir’in Menderes ilçesinde gerçekleşen 7 yaşındaki bir çocuğun sünnet düğününde sahneye çıkan dansözlerin twerk dansı yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepkiye neden olan sünnet düğününe ilişkin soruşturma tamamlandı.

Türkiye'nin konuştuğu sünnet düğününde dans olayında flaş gelişmeTürkiye'nin konuştuğu sünnet düğününde dans olayında flaş gelişme

İzmir Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile skandal görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından serbest bırakılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K, amcası H.K.’nin “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan, videoda görülen dansçı G.K. ile 2 dansçı arkadaşının ise “Çocuğun Cinsel İstismarı” ve “Hayasızca Hareket” suçlarından cezalandırılması istendi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sünnet düğünü twerk

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Ne salak şeylerle uğraşıyoruz yapmışlar sa kime ne
Duyarsız bir kafa...
Buranın Müslüman bir ülke olduğunu unutmuşlar, böyle bişe yapacaksanız tutun bi salon 16 yaş altı kimseyi almayın gözünüzü gönlünüzü eğlendirin. Çocukların önünde bu ne iş tövbe tövbe
anayasa yı aç oku nerede yazıyor Türkiye'nin İslam ülkesi olduğu. içinde yaşayan halkın çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyiz.
Çocuk tam erkekliğe girdim derken, neler oldu yahu.
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