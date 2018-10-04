Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi Al Ittihat'a transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ta Ocak ayında ilk ayrılık Gökhan Töre ile olacak gibi duruyor. Yönetim, bir türlü kendine gelemeyen milli futbolcuya sözleşme önermeye sıcak bakmıyor. Töre'nin menajeri de sürekli kulübün kapısını Ocak restiyle çalarken, "Eğer iyi bir teklif getirirseniz Ocak'ta ayrılabilir" diyor.
Töre'ye teklif ise kendisini parlatan ve Premier Lig'e götüren Slaven Bilic'ten geldi. Al Ittihat takımının başına geçen Hırvat teknik adamın Gökhan Töre'ye, "Seninle yeniden çalışmak istiyorum" dediği bildirildi.
Töre'nin bu teklifi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'tan kazandığının 2 katından fazlasını alacağı belirtildi.
(FOTOMAÇ)
Cocu açıkladı! Ali Koç istifasını istedi mi?
Beşiktaş'ta iki isim kadroda yok!
Aziz Yıldırım'a 3 milyon 5 bin TL'lik haciz şoku
Beşiktaş Pepe'nin sözleşmesini uzatacak
Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı
Mustafa Cengiz'in istediği yetkileri alamaması nedeniyle Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelebilir!
Osman Özköylü: 'Çoluğumuz çocuğumuz taş yemiyorlar, 2 aydır para alamıyoruz'
Cristiano Ronaldo'ya, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı
Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılma gerekçeleri ortaya çıktı!
Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!
Eren Derdiyok Porto maçında forma giyebilecek
Muhammed Üstek, 20 yaşında Denizlispor'a yönetici oldu!
Hagi, Türk teknik adamla birbirine girdi!
Mehmet Aurelio, Çorum Belediyespor'un başındaki ilk maçta 3 puana uzandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum