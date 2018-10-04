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Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi Al Ittihat'a transfer etmek istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.10.2018 10:32 | Son Güncelleme

Yıldız oyuncuyu daha önce İngiltere'ye götüren Hırvat hoca Gökhan Töre'yi şimdi de Al Ittihat'a transfer etmek istiyor.

Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi Al Ittihat'a transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ta Ocak ayında ilk ayrılık Gökhan Töre ile olacak gibi duruyor. Yönetim, bir türlü kendine gelemeyen milli futbolcuya sözleşme önermeye sıcak bakmıyor. Töre'nin menajeri de sürekli kulübün kapısını Ocak restiyle çalarken, "Eğer iyi bir teklif getirirseniz Ocak'ta ayrılabilir" diyor.

Töre'ye teklif ise kendisini parlatan ve Premier Lig'e götüren Slaven Bilic'ten geldi. Al Ittihat takımının başına geçen Hırvat teknik adamın Gökhan Töre'ye, "Seninle yeniden çalışmak istiyorum" dediği bildirildi.

Töre'nin bu teklifi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'tan kazandığının 2 katından fazlasını alacağı belirtildi.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş biliç gökhan töre Al Ittihat

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