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Slaven Bilic'in görevine son verildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.12.2020 15:38 | Son Güncelleme

Manchester City ile 1-1 berabere kalan West Bromwich Albion'ın menajeri Slaven Bilic görevden alındı.

Slaven Bilic'in görevine son verildi

West Bromwich Albion, Slaven Bilic'i görevden aldı. Kulübün Çinli sahiplerinin Manchester City'e karşı alınan 1-1 beraberliğe rağmen Bilic'ten memnun olmadığı ve 13 maçta 7 puan ile 19. sıranın kendilerini mutsuz ettiği kaydedildi.

West Brom'un Eddie Howe, Sam Allardyce, Nigel Pearson ve Mark Hughes ile görüşme halinde olduğu ve gün içerisinde Bilic'i görevden alıp, bu 4 isimden birini getireceği de vurgulandı.

Transfer döneminde 50 milyon Euro harcayan Slaven Bilic, Manchester City maçı sonrası, "Çok sakinim. İşimi seviyorum. Keyif alıyorum. Çok çalışıyorum. Geri kalan şeyler benim kontrolümde değil. Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Perde arkasında yaşananlar benim umrumda olmaz" ifadelerini kullandı. Daha önce Beşiktaş'ta da görev alan Bilic, West Brom'u Championship'ten Premier Lig'e çıkarmıştı.

(SPORX)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Öyle türkiyede bilgisi olanın yetkisi yok yetkisi olanın bilgisi yok demeyle kendi kendi laf yapmayla olmuyokuş bilic efendi. Senin de yetkili olduğun gisi bilgin de yokmuş sepetlemişler. Bilgisiz ukala. Sen git gitarını çal.
gel sergenle uçur kartalı sosada gelir
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