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Slaven Bilic: Süper Lig'den teklif almadım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.04.2020 08:36 | Son Güncelleme

Teknik adam arayışındaki Fenerbahçe ile adı anılan Slaven Bilic, yayıncı kuruluşa özel açıklama yaptı. Hırvat teknik adam, ayrıldıktan sonra Süper Lig'den teklif almadığını ve Türkiye'yi çok sevdiğini açıkladı.

Slaven Bilic: Süper Lig'den teklif almadım

İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion'ın teknik direktörü Slaven Bilic, Bein Sports'a karantina günleri hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Türkiye'yi çok sevdiğini aktardı.

"Futbol, insanların morali için çok önemli. Bir yandan da futbol, insanlara neşe ve mutluluk veriyor. Dünyada bu durumda gelişme kaydettiğimiz anda bence futbol tekrar başlamalı. İnsanları evde tutmak istemenize bile yardımcı olur. Günde 2 maç olsa, bu, insanların evinde kalmasına yardımcı olur."

"FEDERASYONDAN ONAY BEKLİYORUZ"

"West Bromwich'te çok basit talimatlar verdik. Oyunculara kilo almamaları gerektiğini söyledim. İngiltere hükümetinden ve federasyondan onayı aldığımız anda antrenmanlara başlayacağız. Oyuncularımıza bireysel olarak verdiğimiz programlar son derece basit. Sonuçlar da çok iyi. Belli bir seviyeyi korumaya çalışıyoruz."

"SÜPER LİG'DEN TEKLİF ALMADIM"

Zaman zaman Türk takımları ile anılan teknik direktör Slaven Bilic, "Ayrıldıktan sonra Süper Lig'den teklif almadım. Türkiye'yi çok seviyorum. Ailemin yüreğinde özel bir yeri var. Orada çok güzel bir zaman geçirdim. Herkese iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.


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