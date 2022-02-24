Slavia Prag Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbehçe'yi ağırlayacak. Heyecanla beklenen maç öncesi taraftarlar Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slavia Prag Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorularının yanıtına ulaşmak için internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Slavia Prag Fenerbahçe maçı ile ilgili ayrıntılara haberimizde değindik.

SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Slavia Prag ile Fenerbahçe deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Slavia Prag Fenerbahçe maçı 24 Şubat Perşembe (bugün) saat 23.00'te oynanacak.

SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Slavia Prag Fenerbahçe maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı izleyebilmek için platforma üye olmak gerekiyor.

