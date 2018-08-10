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Slimani'nin eşi rotayı gösterdi: "Türkiye'ye yolculuk"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.08.2018 16:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı belirtilen Leicester City'nin golcüsü Islam Slimani'nin eşi Yousra Slimani, Instagram'dan rotayı gösterdi: Türkiye...

Golcü arayışlarında rotasını son olarak Leicester City'den Islam Slimani'ye kıran Fenerbahçe, oyuncunun ardından Leicester City ile de büyük ölçüde anlaşırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Islam Slimani'nin eşi Yousra Slimani, Instagram'dan bir video paylaşarak, Türk bayrağı ve uçak emojisi koydu. Yeni rotalarının Türkiye olduğunu belirtti.

Cezayirli oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmesi beklenirken, İngiliz basınında 4 milyon Euro'luk yıllık maaşının ödeneceği ve satın alma opsiyonunun olmayacağı bilgisine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Islam Slimani Yousra Slimani

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