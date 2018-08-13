Slimani'nin zamanında Trabzonspor'a transfer olma ihtimali olduğu ortaya çıktı

Cezayirli forvet, 2013-14 sezonunda Trabzonspor’un kapısından döndü. Golcü futbolcu o dönem Cezayir Milli Takımı’nı çalıştıran Halilhodzic tarafından yakın dostu İbrahim Hacıosmanoğlu’na önerildi. Kabul edilse 300 bin Euro'ya Bordo-Mavili formayı giyecekti. Fakat Janko’nun yanına Batuhan gelince iş yattı.
Dünya Kupası’nda gösterdiği performanstan sonra Trabzon, Cezayirli’yi 5 milyon euroya almaya çalıştı ama 7 milyona Sporting’e gitti. F.Bahçe, 30 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonu olmadan kiraladı. Leicester City’ye 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Oyuncu ise 4.2 milyon euro alacak.
İÇKİ SKANDALI
Öte yandan Müslüman olan futbolcunun Sporting Lizbon’daki şampiyonluk kutlamaları tekrar akıllara geldi. Takım arkadaşının üstüne içki dökmesi sonrası Slimani çok sinirlenmiş ve kutlama için kurulan podyumu terk etmişti. Bu görüntüler, uzun süre haftızalardan silinmemişti. (MİLLİYET)
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