Slovakya - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 elemeleri Slovakya - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Slovakya Bosna - Hersek maçı için geri sayım devam ediyor. Bratislava kentindeki 22 bin 500 seyirci kapasiteli Tehelné Pole Stadyumunda oynanacak. Slovakya - Bosna Hersek maçı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Slovakya - Bosna Hersek maçına dair ayrıntılar...

SLOVAKYA - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovakya Bosna - Hersek maçı bugün (26 Mart 2023 Pazar) saat 21.45'ta başlayacak.

Maç, Tehelné Pole Stadyumunda oynanacak.

SLOVAKYA - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovakya Bosna - Hersek maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

SLOVAKYA - BOSNA HERSEK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER!

Slovakya: Dubravka; Pekarik, Gyomber, Satka, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Suslov, Polievka, Haraslin

Bosna Hersek: Sehic; Ahmedhodzic, Milicevic, Sanicanin; Dedic, Hadziahmetovic, Tahirovic, Krunic, Gazibegovic; Dzeko, Demirovic

SLOVAKYA BOSNA HERSEK MAÇI CANLI TAKİP

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