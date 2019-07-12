Snapchat Creator Shows ile ünlüler canlı yayında

Sadece çok popüler ve ünlü olan Snapchat kullanıcıları için özel bir show formatı açan Snapchat böylece aktör, oyuncu, müzisyen, sporcu gibi Snapchat üzerinde takip edilen selebritilere özel bir video show özelliği açmış oldu.

Yeni özelliğe dahil olan “ünlü” insanların ise Snapchat ile özel anlaşma yaptığı anlaşılıyor zira kullanıcılara düzenli olarak video yayını yapmak üzere söz vermiş bulunuyorlar.

Bu ünlüler aynı zamanda, 24 saatten daha uzun süre yayında kalacak video ve fotoğraflar da paylaşabilecek. Bu da Snapchat’te bir ilk. Şimdilik sadece ünlüler kullanabiliyor olsa da yakında

normal kullanıcıların da uzun süreli kalıcı yayın yapması mümkün olabilir.

Yeni show formatında ismi geçen ünlüler arasında, Serena Williams, Maddie Ziegler, Emma Chamberlain ve GeeOhSnap da yer alıyor.

Snapchat’in istatistiklerine göre ABD kullanıcılarının %90’ı 13-24 yaş arasındaki kullanıcılardan oluşuyor.

Galaxy Note 10 basın görselleri yayınlandı!

