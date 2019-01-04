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Snapchat'te silahlarla oynayan iki genç feci şekilde öldü

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 04.01.2019 10:44 | Son Güncelleme

Snapchat'e silahlarla oynarken fotoğraf atan gençlerden ikisi, silahların yanlışlıkla ateş alması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Yeni yıl arefesinde meydana gelen olaya ilişkin polis soruşturma başlattı. Gwinnett bölgesi polis departmanından yapılan açıklamada dört genç Georgia'da derme çatma bir barakada takılmak için toplandı. Adı Devin Hodges olarak açıklanan 15 yaşındaki genç cebinden iki silah çıkardı.

Gençler silahla oynamaya başladı. Diğer taraftan Snapchat isimli uygulamaya silahla verdikleri pozları ve videoları yükleyen gençler, silahın aniden ateş almasıyla büyük şok yaşadı.

Çocuklardan biri vuruldu ve acil servis yetişene kadar kan kaybından hayatını kaybetti. Silahı barakaya getiren Hodges'ın cesedi de barakanın hemen dışında bulundu. Komşular bir el silah sesi daha duyduklarını belirttiler. Polis, Hodges'ın ölümünde intihar ya da kaza şüphesi üzerinde duruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Snapchat silah abd

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