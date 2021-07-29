Sneijder'den çok konuşulacak sözler: Bir daha oynayamaz!

Galatasaray'ın PSV Eindhoven'a 2-1 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda ettiği mücadelenin ardından Hollanda'da yorumculuk yapan Wesley Sneijder çarpıcı bir açıklamada bulundu.

'İKİ TARAF İÇİN DE İYİ'

Van Aanholt transferinde iki tarafın da kazandığını belirten Sneijder, 'Galatasaray'a transferi Van Aanholt için iyi. Aynı zaman da Galatasaray için de iyi bir transfer.'

'İYİ BİR TAKVİYE'

'Problemlerin bazıları o pozisyondan kaynaklanıyor. Bence Galatasaray için iyi bir takviye." ifadelerini kullandı.

ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

Sneijder ayrıca maçta tepki gören Galatasaraylı oyuncuyla ilgili de çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

'ONU TEKRAR SAHA GÖRECEĞİMİZİ SANMIYORUM'

Ömer Bayram'ın bir daha oynamasını zor gördüğünü kaydeden Galatasaray'ın eski oyuncusu, 'Ömer Bayram 2. yarı boyunca ıslıklandı. Onu tekrar sahada göreceğimizi sanmıyorum.'

'ÖMER'İN YERİNE AANHOLT OYNAR'

'Takımdan ayrılır mı bilmiyorum ama hemen oyundan alındı. Van Aanholt ilk tercih olacaktır, sol bekte 2. tercih olabilir. '

AANHOLT'UN YETERLİ KALİTESİ VAR'

'Van Aanholt'un bu takımda oynamak için yeterli kalitesi var. Tecrübesi var, Hollanda Milli Takımı'nda oynuyor ve Galatasaray'a çok mutlu olacak." dedi.

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılılarda sol bek oynayan Ömer Bayram, karşılaşmanın 2. yarısında kaleye çektiği bir şut sonrasında hafif bir tepki gördü.

TÜM TRİBÜN ISLIKLANDI

dakikada Fatih Terim tarafından kenara alınan oyuncu, bu sefer tüm tribün tarafından ıslıklandı.



