Sneijder'den çok konuşulacak sözler: Bir daha oynayamaz!

Galatasaray'ın PSV Eindhoven'a 2-1 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda ettiği mücadelenin ardından Hollanda'da yorumculuk yapan Wesley Sneijder çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Van Aanholt transferinde iki tarafın da kazandığını belirten Sneijder, 'Galatasaray'a transferi Van Aanholt için iyi. Aynı zaman da Galatasaray için de iyi bir transfer.'
'Problemlerin bazıları o pozisyondan kaynaklanıyor. Bence Galatasaray için iyi bir takviye." ifadelerini kullandı.
Sneijder ayrıca maçta tepki gören Galatasaraylı oyuncuyla ilgili de çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
Ömer Bayram'ın bir daha oynamasını zor gördüğünü kaydeden Galatasaray'ın eski oyuncusu, 'Ömer Bayram 2. yarı boyunca ıslıklandı. Onu tekrar sahada göreceğimizi sanmıyorum.'
'Takımdan ayrılır mı bilmiyorum ama hemen oyundan alındı. Van Aanholt ilk tercih olacaktır, sol bekte 2. tercih olabilir. '
'Van Aanholt'un bu takımda oynamak için yeterli kalitesi var. Tecrübesi var, Hollanda Milli Takımı'nda oynuyor ve Galatasaray'a çok mutlu olacak." dedi.
Sarı-kırmızılılarda sol bek oynayan Ömer Bayram, karşılaşmanın 2. yarısında kaleye çektiği bir şut sonrasında hafif bir tepki gördü.
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