SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder babasının yapamadığını yaptı! Tebrik mesajları yağdı

Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder babasının yapamadığını yaptı! Tebrik mesajları yağdı

12.11.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Wesley Sneijder'in 15 yaşındaki oğlu Jessey Sneijder, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht'in altyapısına imza attı.

Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder babasının yapamadığını yaptı! Tebrik mesajları yağdı

Wesley Sneijder'in 15 yaşındaki oğlu Jessey Sneijder, babasının çalıştırdığı amatör kulüp DHSC'den ayrılarak Utrecht altyapısına transfer oldu.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan genç yetenek, kariyerine Utrecht'in altyapısında devam edeceğini duyurdu. Jessey Sneijder'in söz konusu paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

Utrecht A Takımı, Hollanda Eredivisie'de 12 hafta itibariyle topladığı 23 puanla 4. sırada yer alıyor.

BABASININ YAPAMADIĞINI YAPTI

Jessey Sneijder, Utrecht'e imza atarak babası Wesley Sneijder'in yapamadığını yapmış oldu.

jessey

Hollanda futbolunun önemli isimlerinden olan Wesley Sneijder, gençlik yıllarında Utrecht'in altyaş kategorisinde takımı olmadığı için doğdu şehrin takımında forma giyememişti.

Sneijder'den çok konuşulacak sözler: Bir daha oynayamaz!Sneijder'den çok konuşulacak sözler: Bir daha oynayamaz!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Çakar tarih vererek Süper Lig'de şampiyonu ilan ettiAhmet Çakar tarih vererek Süper Lig'de şampiyonu ilan etti
PARTNERCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendiCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç özeti! Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç özeti!
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Wesley Sneijder
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor

Milli Takım'da sürpriz ayrılık! Sadece 24 saat kaldı

Milli Takım'da sürpriz ayrılık! Sadece 24 saat kaldı

Goretzka'ya yapılan faul yürekleri ağza getirdi!

Goretzka'ya yapılan faul yürekleri ağza getirdi!

Galatasaray yönetiminde flaş istifa

Galatasaray yönetiminde flaş istifa

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Gündemi sarsacak iddia! Bırakıyor

Gündemi sarsacak iddia! Bırakıyor

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Ali Koç'tan taraftarı çıldırtacak hamle

Ali Koç'tan taraftarı çıldırtacak hamle

Galatasaray maçı olay olmuştu! Acun Ilıcalı'ya ceza

Galatasaray maçı olay olmuştu! Acun Ilıcalı'ya ceza

Bir devrin sonu! Taraftar şaşkın...

Bir devrin sonu! Taraftar şaşkın...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.