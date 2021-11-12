Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder babasının yapamadığını yaptı! Tebrik mesajları yağdı

Wesley Sneijder'in 15 yaşındaki oğlu Jessey Sneijder, babasının çalıştırdığı amatör kulüp DHSC'den ayrılarak Utrecht altyapısına transfer oldu.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan genç yetenek, kariyerine Utrecht'in altyapısında devam edeceğini duyurdu. Jessey Sneijder'in söz konusu paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

Utrecht A Takımı, Hollanda Eredivisie'de 12 hafta itibariyle topladığı 23 puanla 4. sırada yer alıyor.

BABASININ YAPAMADIĞINI YAPTI

Jessey Sneijder, Utrecht'e imza atarak babası Wesley Sneijder'in yapamadığını yapmış oldu.

Hollanda futbolunun önemli isimlerinden olan Wesley Sneijder, gençlik yıllarında Utrecht'in altyaş kategorisinde takımı olmadığı için doğdu şehrin takımında forma giyememişti.



