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Sniper Ghost Warrior Contracts inceleme puanları

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

City Interactive tarafından geliştirilen popüler nişancı oyunu serisi Sniper Ghost Warrior’un yeni oyunu Contracts için ilk inceleme puanları yayınlandı. İşte detaylar.

Sniper Ghost Warrior Contracts inceleme puanları

Oyun sektöründe FPS tarzında yüzlerce oyun mevcut. Fakat elinize tek türde bir silah verilip, düşmanlarınızı alaşağı etmeye çalıştığınız yapımların sayısı hayli sınırlı. Nitekim Sniper Ghost Warrior da bu serilerden biri.

City Interactive tarafından geliştirilen serinin şimdiye kadar pek çok oyunu çıktı. Genel itibariyle tüm oyunlardaki görevimiz de aynıydı. Elimizdeki dürbünlü, keskin nişancı tüfeği ile rakiplerimizi aşağıya indirmek.

Kendisine has bir oyuncu kitlesi olan serinin yeni oyunu Sniper Ghost Warrior Contracts geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini aldı. Oyunun satışa sunulmasıyla birlikte merakla beklenen inceleme puanları da ortaya çıktı. Dilerseniz oyun için yayınlanan incelemelere aşağıdan göz atabilirsiniz.

IGN Italy – 8.2 / 10
Saving Content – 4 / 5 stars
Critical Hit – 7.5 / 10
GameGrin – 7.5 / 10.
Nexus – 7.5 / 10
GameSpew – R- 7 / 10
Hobby Consolas Spanish – 70 / 100
PC Invasion – 7 / 10
IGN Spain – 6.8 / 10

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Anahtar Kelimeler:
City Interactive sniper ghost warrior contracts

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