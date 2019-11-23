Sniper Ghost Warrior Contracts inceleme puanları

Oyun sektöründe FPS tarzında yüzlerce oyun mevcut. Fakat elinize tek türde bir silah verilip, düşmanlarınızı alaşağı etmeye çalıştığınız yapımların sayısı hayli sınırlı. Nitekim Sniper Ghost Warrior da bu serilerden biri.

City Interactive tarafından geliştirilen serinin şimdiye kadar pek çok oyunu çıktı. Genel itibariyle tüm oyunlardaki görevimiz de aynıydı. Elimizdeki dürbünlü, keskin nişancı tüfeği ile rakiplerimizi aşağıya indirmek.

Kendisine has bir oyuncu kitlesi olan serinin yeni oyunu Sniper Ghost Warrior Contracts geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini aldı. Oyunun satışa sunulmasıyla birlikte merakla beklenen inceleme puanları da ortaya çıktı. Dilerseniz oyun için yayınlanan incelemelere aşağıdan göz atabilirsiniz.

IGN Italy – 8.2 / 10

Saving Content – 4 / 5 stars

Critical Hit – 7.5 / 10

GameGrin – 7.5 / 10.

Nexus – 7.5 / 10

GameSpew – R- 7 / 10

Hobby Consolas Spanish – 70 / 100

PC Invasion – 7 / 10

IGN Spain – 6.8 / 10

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