Snowpiercer 2. sezondan ilk teaser geldi

Parasite filmiyle Oscar tarihini değiştiren Bong Joon-Ho filminin dizi uyarlaması uzun zaman ertelenmiş, sonunda geçtiğimiz mayıs ayında prömiyerini yapmıştı. Beklenen dizi Snowpiercer'ın ikinci sezon teaser fragmanı yayınlandı ve dizinin 25 Ocak 2020'de açıklandı.

İlk sezon finali, Sean Bean'in, dizinin sezonu boyunca öldüğü söylenen bir karakter olan Mr. Wilford olarak geri dönüş sürpriziyle sona ermişti. İkinci sezonun önemli transferi Sean Bean, oynadığı yapımların çoğunda karakterinin mutlaka ölmesiyle ünlü. Diğer tren, ikinci sezonun resmi özetinde de belirtildiği gibi işleri daha da karmaşık hale getirecek.

SNOWPIERCER 2. SEZON KONUSU

Bay Wilford'un (Sean Bean) hayatta olduğunu ve rakip bir trene binmek üzere olduğunu keşfeden Melanie (Jennifer Connelly), gitme riskini alır ve Snowpiercer'ı işgal etmesini önlemek için hamle yapar. Oradayken, Melanie’nin öldüğünü düşündüğü kızı Alexandra’nın (Rowan Blanchard) hayatta olduğu ve Wilford’un sadık koruyucusu olduğu ortaya çıkar. İkinci sezonda, tamamen yeni bir güç mücadelesi ortaya çıkar ve insanlar Layton'a ve yeni bir trene, yeni teknolojiye ve herkesin tahmin yürütmesini sağlayan bir oyun planına sahip olan Mr. Wilford'a olan bağlılıkları arasında bölünürken tehlikeli bir yarığa neden olur. Layton, Snowpiercer'ın ruhu için Wilford'la savaşırken, Melanie, insanlığın kaderini değiştirebilecek şoke edici yeni bir keşfe öncülük eder.



