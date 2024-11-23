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Soba noodle tarifi: Soba noddle nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.11.2024 17:45
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Japon mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan soba, karabuğdaydan yapılan ince eriştedir. Genelde çorba olarak servis edilir ve çeşitli soslarla birlikte kullanılır. Yapımı ise son derece kolaydır. İşte soba noodle tarifi!

Soba noodle tarifi: Soba noddle nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 5dk
Kalori/Porsiyon 287kal

Soba noodle tarifini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz. İsterseniz damak tadınıza göre susam ve kaynamış katı yumurta ile birlikte de servis edebilir, kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 200 gram soba noodle
  • 1 çay bardağı pirinç sirkesi
  • 2 kaşık soya sosu
  • 1 kaşık esmer şeker
  • 1 kaşık susam yağı
  • 1 çay kaşığı sarımsak ezmesi
  • 1 tatlı kaşığı zencefil rendesi
  • 2 kaşık kişniş

TARİF

  • Soba noodle'ları kaynar suda pişirin.
  • Süzün ve kenara ayırın.
  • Ayrı bir kasede diğer malzemeleri karıştırın.
  • Haşlayıp süzdüğünüz noodle'ları kaseye alın ve karıştırın.
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noodle tarifi soba noodle tarif
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