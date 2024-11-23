Soba noodle tarifi: Soba noddle nasıl yapılır?

Japon mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan soba, karabuğdaydan yapılan ince eriştedir. Genelde çorba olarak servis edilir ve çeşitli soslarla birlikte kullanılır. Yapımı ise son derece kolaydır. İşte soba noodle tarifi!
Soba noodle tarifini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz. İsterseniz damak tadınıza göre susam ve kaynamış katı yumurta ile birlikte de servis edebilir, kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
200 gram soba noodle
1 çay bardağı pirinç sirkesi
2 kaşık soya sosu
1 kaşık esmer şeker
1 kaşık susam yağı
1 çay kaşığı sarımsak ezmesi
1 tatlı kaşığı zencefil rendesi
2 kaşık kişniş
TARİF
Soba noodle'ları kaynar suda pişirin.
Süzün ve kenara ayırın.
Ayrı bir kasede diğer malzemeleri karıştırın.
Haşlayıp süzdüğünüz noodle'ları kaseye alın ve karıştırın.
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