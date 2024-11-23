Soba noodle tarifi: Soba noddle nasıl yapılır?

Soba noodle tarifini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz. İsterseniz damak tadınıza göre susam ve kaynamış katı yumurta ile birlikte de servis edebilir, kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 200 gram soba noodle

1 çay bardağı pirinç sirkesi

2 kaşık soya sosu

1 kaşık esmer şeker

1 kaşık susam yağı

1 çay kaşığı sarımsak ezmesi

1 tatlı kaşığı zencefil rendesi

2 kaşık kişniş