Söbelen mantarı faydaları nelerdir? Söbelen mantarı nasıl pişirilir?

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, genellikle çayırlık bölgelerde, yol kenarlarında yetişen söbelen mantarının (pösteki) diğer mantar türlerinde göre daha tatlı olduğunu ifade etti.

Hasan Başyiğit, söbelen mantarının yemeklere kültür mantarından daha güzel tat verdiğini ifade etti. Başyiğit, “Genelde tavada ve yemeklerde kullanılabilen bir tür. Ben tavada yağda pişirerek yemeyi tercih ediyorum. Herkesin yemesini de tavsiye ederim. Çayırlık alanlarda yol kenarlarında rahatlıkla bulunabilecek bir mantar türü. Tereddüdüm yok, bilinen yenilebilecek mantardır” dedi.

SÖBELEN MANTARI FAYDASI

Senede 2 sefer çıkan söbelen mantarı için 'altından daha kıymetli' diyorlar. Yedilçe şifa veren söbelen mantarının şeker hastalığına iyi geldiği yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur.

SÖBELEN MANTARI NASIL PİŞİRİLİR?

Söbelen mantarı genelde temizlendikten sonra yağda kavurulur. İsteğe bağlı içine piyazlık doğranmış kuru soğan ve çeşitli baharatlar da ilave edilebilir.

