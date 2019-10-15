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Söbelen mantarı faydaları nelerdir? Söbelen mantarı nasıl pişirilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.10.2019 16:09 | Son Güncelleme

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Sinop’un Ayancık bölgesindeki Akgöl Tabiat Parkı çevresindeki ormanlık alanda söbelen mantarı, diğer adıyla pösteki mantarı topladı. Oldukça lezzetli olan söbelen mantarı faydasıyla da sağlığımızı korumaya yardımcı oluyor. Söbelen mantarı faydası nedir? Söbelen mantarı yemeği nasıl olur? Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağız.

Söbelen mantarı faydaları nelerdir? Söbelen mantarı nasıl pişirilir?

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, genellikle çayırlık bölgelerde, yol kenarlarında yetişen söbelen mantarının (pösteki) diğer mantar türlerinde göre daha tatlı olduğunu ifade etti.

Hasan Başyiğit, söbelen mantarının yemeklere kültür mantarından daha güzel tat verdiğini ifade etti. Başyiğit, “Genelde tavada ve yemeklerde kullanılabilen bir tür. Ben tavada yağda pişirerek yemeyi tercih ediyorum. Herkesin yemesini de tavsiye ederim. Çayırlık alanlarda yol kenarlarında rahatlıkla bulunabilecek bir mantar türü. Tereddüdüm yok, bilinen yenilebilecek mantardır” dedi.

SÖBELEN MANTARI FAYDASI

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Senede 2 sefer çıkan söbelen mantarı için 'altından daha kıymetli' diyorlar. Yedilçe şifa veren söbelen mantarının şeker hastalığına iyi geldiği yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur.

SÖBELEN MANTARI NASIL PİŞİRİLİR?

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Söbelen mantarı genelde temizlendikten sonra yağda kavurulur. İsteğe bağlı içine piyazlık doğranmış kuru soğan ve çeşitli baharatlar da ilave edilebilir.

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