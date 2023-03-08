Sodyum simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Sodyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Çok eski dönemlerden beri insanların kullandığı bir element olan sodyum, doğada yalnızca bileşiklerde bulunan bir elementtir. Reaktif olduğu için doğada saf hâlde bulunmaz. Özellikle tuz yapımında oldukça fazla kullanılan bu element, maden sularının içinde de bulunur. Tıp alanında, tekstil ürünlerinde, temizlik malzemelerinde yaygın olarak kullanılır. Sodyum elementi gün içinde ve periyodik tabloda ise kısaca iki harfle gösterilir.

Sodyum simgesi nedir?

Latince ismi naitrum olan sodyum, iki harfli bir kısaltmaya sahiptir. Atom numarası 11 olan sodyum sembolü, Na şeklindedir. İngilizcede ise sodanum kelimesi ile ifade edildiği için dilimizde sodyum olarak adlandırılır. İlk uygarlıklardan itibaren kullanılan sodyum, koruyucu ve tat verici bir elementtir. İnsan vücudunda da oldukça fazla bulunan sodyumun görevi, kan basıncını düzenleme ve kan hacmini dengelemedir. Sodyum elementi özellikleri şunlardır:

Alkali bir metaldir.

Hafif ve yumuşak bir yapısı vardır.

Suda kolayca çözünebilir ve havada hızlıca oksitlenebilir.

Doğada katı fazda bulunan bir alkali metaldir.

Erime noktası 97,72 °C ve kaynama noktası 883°C’dir.

Katı haldeki yoğunluğu 0,968 g/cm3 ve sıvı haldeki yoğunluğu ise 0,927 g/cm3’tür.

Kaya tuzunda sodyum klorür halinde bulunur. Şili güherçilesinde ise NaNO3 yani sodyum nitrat şeklinde bulunur.

Bileşiklerde oldukça fazla bulunan sodyum, yerkabuğunda ise %2.8 oranında bulunur.

En yaygın bileşeni sodyum klorür yani sofra tuzudur.

Su ile temas ettiği zaman kendiliğinden patlar.

Sodyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Atom numarası 11 olan sodyum elementi, periyodik cetvelde 3. periyot 1. grupta yer alır. Yani 1 – A grubundadır ve bir alkali metaldir. Oda sıcaklığında doğada katı halde bulunur.



