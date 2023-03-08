Sodyum simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Sodyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Çok eski dönemlerden beri insanların kullandığı bir element olan sodyum, doğada yalnızca bileşiklerde bulunan bir elementtir. Reaktif olduğu için doğada saf hâlde bulunmaz. Özellikle tuz yapımında oldukça fazla kullanılan bu element, maden sularının içinde de bulunur. Tıp alanında, tekstil ürünlerinde, temizlik malzemelerinde yaygın olarak kullanılır. Sodyum elementi gün içinde ve periyodik tabloda ise kısaca iki harfle gösterilir.
Latince ismi naitrum olan sodyum, iki harfli bir kısaltmaya sahiptir. Atom numarası 11 olan sodyum sembolü, Na şeklindedir. İngilizcede ise sodanum kelimesi ile ifade edildiği için dilimizde sodyum olarak adlandırılır. İlk uygarlıklardan itibaren kullanılan sodyum, koruyucu ve tat verici bir elementtir. İnsan vücudunda da oldukça fazla bulunan sodyumun görevi, kan basıncını düzenleme ve kan hacmini dengelemedir. Sodyum elementi özellikleri şunlardır:
Atom numarası 11 olan sodyum elementi, periyodik cetvelde 3. periyot 1. grupta yer alır. Yani 1 – A grubundadır ve bir alkali metaldir. Oda sıcaklığında doğada katı halde bulunur.