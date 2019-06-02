Sofiane Feghouli: Galatasaray’da kalacağım

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, beIN Sports ekranlarına özel açıklamalar yaptı.

İşte Feghouli'nin açıklamaları...

"Şu anda dinleniyorum. Ardından ülkem Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası’na hazırlanacağım. Galatasaray ile iyi bir final yaptık ve iki kupa bizim oldu. Benim için ideal bir sezondu. Türkiye’de hedeflerinizi gerçekleştirmek kolay olmuyor ama bunu başardık. Cezayir ile farklı bir turnuva bizi bekliyor. Avrupa Liglerinde mücadele eden pek çok oyuncumuz var. Turnuvaya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Galatasaray’daki performansımdan çok memnunum. Sezonun ilk yarısında problemler yaşasam bile bunları ikinci yarı sahadaki performansımla çözdüm. Hem lig, hem kupayı aldık. Ben de zamanla formamı geri aldım. Bu iyi performansım Ceyazir Milli Takım antrenörünün de dikkatini çekti ve milli takıma davet edildim.

GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Neredeyse her gazete takımdan ayrılacak haberleri yaptı. Bu konu hakkında çok fazla dedikodu çıktı ama Galatasaray ile sözleşme imzaladığım zaman 5 yıllık süremi burada tamamlamak istediğimi ilettim. Çok güzel bir şehirde yaşıyorum. 2 senedir ligi şampiyon tamamlıyoruz. Avrupa kupalarında yarışmacı bir takım olacağımıza inancımız tam. Benim için süreklilik önemlidir ve seneye Galatasaray’da olacağım.