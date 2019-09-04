Sofralara pek yakışır: Palamut köftesi tarifi

Mevsimin en taze palamutlarıyla hazırlayacağınız bu köfteye tadına bakan herkes bayılacak. Üstelik balık yemeyen çocuklara bile afiyetle yedirebilirsiniz. İşte balığın en lezzetli hali: Palamut köftesi!

MALZEMELER

3 adet kılçıkları tamamen çıkarılmış palamut

3 yumurta

3 dilim bayat ekmek içi

4 adet soğan

2 yemek kaşığı un

Sıvı yağ

Maydanoz

Pul biber

Tuz

YAPILIŞI

Kılçıkları temizlenmiş palamutları sudan geçirin ve tencereye üzerleri geçene kadar su doldurup haşlamaya bırakın. Kaynadıktan 15 dakika sonra tencerenin altını kapatın.

Balığın derisini ve kaldıysa kılçıkları da ayıklayın. Balığı didikleyin.

Ekmek içlerini ufalayın. Soğanları oldukça ince ve minik olacak şekilde doğrayın.

Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Ufalanmış ekmekleri, soğanları, tuzu, baharatları ve didiklenmiş balıkları da kaba ilave edin. Tüm malzemeleri karıştırın.

Dilediğiniz büyüklükte parçalar alın ve elinizde şekil verin. Hazırladığınız köfteleri önce una batırın ve ardından kızgın yağda arkalı önlü altın rengini alana kadar kızartın.



