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Sofralara pek yakışır: Palamut köftesi tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 04.09.2019 14:19 | Son Güncelleme

Balık sezonu açıldı ve biz en lezzetlilerini pişirmek için kollarımızı sıvadık. Farklı bir açılış yaparak bu akşam için palamut köftesi hazırladık, buyursunlar...

Sofralara pek yakışır: Palamut köftesi tarifi

Mevsimin en taze palamutlarıyla hazırlayacağınız bu köfteye tadına bakan herkes bayılacak. Üstelik balık yemeyen çocuklara bile afiyetle yedirebilirsiniz. İşte balığın en lezzetli hali: Palamut köftesi!

MALZEMELER
3 adet kılçıkları tamamen çıkarılmış palamut
3 yumurta
3 dilim bayat ekmek içi
4 adet soğan
2 yemek kaşığı un
Sıvı yağ
Maydanoz
Pul biber
Tuz

YAPILIŞI
Kılçıkları temizlenmiş palamutları sudan geçirin ve tencereye üzerleri geçene kadar su doldurup haşlamaya bırakın. Kaynadıktan 15 dakika sonra tencerenin altını kapatın.

Balığın derisini ve kaldıysa kılçıkları da ayıklayın. Balığı didikleyin.

Ekmek içlerini ufalayın. Soğanları oldukça ince ve minik olacak şekilde doğrayın.

Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Ufalanmış ekmekleri, soğanları, tuzu, baharatları ve didiklenmiş balıkları da kaba ilave edin. Tüm malzemeleri karıştırın.

Dilediğiniz büyüklükte parçalar alın ve elinizde şekil verin. Hazırladığınız köfteleri önce una batırın ve ardından kızgın yağda arkalı önlü altın rengini alana kadar kızartın.


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