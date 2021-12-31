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Sofralarında yılbaşı esintileri isteyenler buraya! Yeni yıl temasına uygun kartopu tatlısı tarifi

31.12.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut ve heyecan dolu yeni yıla merhaba demeye az bir zaman kala, yılbaşı gecesi için kuracağımız sofraların gözdesi olmaya hazır kartopu tatlısı tarifi ile karşınızdayız. Minik minik görüntüsü, kartopu şekli ve Hindistan cevizinin uyumuyla sofralarınıza renk katacak, misafirlerinizi hayran bırakacak kar topu tatlısı tarifine gelin birlikte göz atalım.

Sofralarında yılbaşı esintileri isteyenler buraya! Yeni yıl temasına uygun kartopu tatlısı tarifi

Yılbaşı gecesinde kuracağınız sofralarda ana yemekler, içecekler ve mezeler kadar tatlılara da özen gösteriyor, hafif ama lezzetli bir tatlı arıyorsanız bu tarif tam size göre. Yılbaşı temasına uygun görüntüsüyle tek lokmalık bu kar topu tatlısı için ihtiyaç duyacağınız malzemeler oldukça basit. Ekstra masraf yapmadan, yılbaşı sofrası için kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok şık bu tarif sofranızı şenlendirmeye hazır. Tüm ailenin müptelası olacağı bu lezzetin pratik tarifi yazımızda.

KARTOPU TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı sıvı krema

  • 3,5 su bardağı Hindistan cevizi

  • 10 tane fındık

  • 1 su bardağı toz şeker

ÜZERİ İÇİN

  • Yeteri kadar Hindistan cevizi

  • Bir paket bitter çikolata

HAZIRLANIŞI

  • Geniş bir karıştırma kasesi içerisine 1 paket (200 ml) sıvı kremayı alın.

  • Mikser yardımı ile 2-3 dakika çırparak kremanın biraz hacim kazanmasını sağlayın.

  • Çırpılmış sıvı kremanın üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave edin.

  • Mikser yardımıyla eklediğiniz toz şekerleri iyi bir şekilde eriyene dek çırpın. Şekerin iyi bir şekilde erimesi ve kıvamının tam olarak tutması için 5 dakika boyunca çırpmaya devam edin.

  • Krema ve toz şekerle çırpılan karışımın içerisine 3,5 su bardağı Hindistan cevizini yavaş yavaş ilave edin.

  • Bu aşamadan sonra silikon spatula kullanımına geçin. Hindistan cevizlerini çok fazla söndürmeden karıştırarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

  • Hazırlanan harcı daha iyi şekillendirmek için yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlendirin.

  • Ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve içerisine 1 adet fındık yerleştirin.

  • Hamur parçalarını tam yuvarlak forma getirin ve buzdolabında 1 saat dinlendirin.

  • Benmari usulü erittiğiniz bitter çikolatayı alın ve hazırladığınız yuvarlak topların her yerini önce çikolataya sonra Hindistan cevizine iyice bulayın.

  • Kartopu tatlılarını servis tabağına alın.


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