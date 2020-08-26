Sofranıza renk katacak 4 farklı kuru domatesli yemek tarifi! Hala denemediyseniz...

Sizin için hazırladığımız birbirinden leziz 4 farklı kuru domatesli tarif, sofranızın vazgeçilmezleri arasına girecek.

KURU DOMATES ÇORBASI

Malzemeler:

Hazırlanışı:

Geniş bir kasenin içerisine 4 kurutulmuş domates koyup kaynar su ilave edin ve kuru domateslerin yumuşaması için bekleyin.

Domateslerin kabuğunu soyun ve küp küp doğrayın.

Ayrı bir tencerede tereyağını eritin ve unu kavurun. Undan sonra salçayı da ekleyip kavurma işlemine devam edin.

Un ve salçayı kavurduktan sonra doğradığınız domatesi ve yumuşayan kuru domatesleri de tencereye koyun.

Sarımsağı ufak ufak doğrayıp su, tavuk suyu, tuz, defne yaprağı ve karabiber ile birlikte tencereye koyun ve kaynayana kadar pişirin.

Kaynadıktan sonra defne yaprağını çıkarıp blenderla pürüzsüz hale getirin ve 10 dakika daha pişirin.