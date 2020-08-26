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  4. Sofranıza renk katacak 4 farklı kuru domatesli yemek tarifi! Hala denemediyseniz...

Sofranıza renk katacak 4 farklı kuru domatesli yemek tarifi! Hala denemediyseniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biri olan kuru domates, çoğunlukla dolma için kullanılsa da kuru domatesleri farklı tariflerde değerlendirmek de mümkün. Siz de alternatif kuru domatesli tarif arayanlardansanız bu yazımız tam size göre. İşte birbirinden leziz 4 farklı kuru domatesli tarif...

Sofranıza renk katacak 4 farklı kuru domatesli yemek tarifi! Hala denemediyseniz...

Sizin için hazırladığımız birbirinden leziz 4 farklı kuru domatesli tarif, sofranızın vazgeçilmezleri arasına girecek.

KURU DOMATES ÇORBASI

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 su bardağı tavuk suyu

  • 5 orta boy domates

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 4 kurutulmuş domates

  • 1 defne yaprağı

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 2 su bardağı su

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 diş sarımsak

Hazırlanışı:

  • Geniş bir kasenin içerisine 4 kurutulmuş domates koyup kaynar su ilave edin ve kuru domateslerin yumuşaması için bekleyin.

  • Domateslerin kabuğunu soyun ve küp küp doğrayın.

  • Ayrı bir tencerede tereyağını eritin ve unu kavurun. Undan sonra salçayı da ekleyip kavurma işlemine devam edin.

  • Un ve salçayı kavurduktan sonra doğradığınız domatesi ve yumuşayan kuru domatesleri de tencereye koyun.

  • Sarımsağı ufak ufak doğrayıp su, tavuk suyu, tuz, defne yaprağı ve karabiber ile birlikte tencereye koyun ve kaynayana kadar pişirin.

  • Kaynadıktan sonra defne yaprağını çıkarıp blenderla pürüzsüz hale getirin ve 10 dakika daha pişirin.

KURU DOMATES SALATASI

Malzemeler:

  • 10 kurutulmuş domates

  • 1 yemek kaşığı ceviz içi

  • 3 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı fesleğen

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı tane karabiber

    • Hazırlanışı:

    • 10 kurutulmuş domatesi geniş bir bir kaba alın ve sıcak suda yumuşamaları için 10 dakika bekletin.

    • 3 diş sarımsağı havanda bir tutam tuz ile dövün.

    • Yumuşayan domatesleri süzüp ince ince doğrayıp sarımsak ve baharatları ilave ettikten sonra zeytinyağını da ekleyip karıştırın.

    • Son olarak hazırladığınız salatayı servis tabağına alıp ceviz içi ile süsleyin.

    KAHVALTILIK KURU DOMATES

    Malzemeler:

    • 1 kase kurutulmuş domates

    • 2 diş sarımsak

    • Yarım çay bardağı zeytinyağı

    • 1 çay kaşığı tuz

    • 1 çay kaşığı köri

    • 1 çay bardağı ceviz içi

    • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

    • 1 çay kaşığı kekik

    • 1 çay kaşığı kimyon

    • 1 çay kaşığı karabiber

    Hazırlanışı:

    • İlk olarak 1 kase kurutulmuş domatesi sıcak suda 10 dakika kadar bekletip yumuşamalarını sağlayın.

    • Ardından yumuşayan domatesleri, ceviz içi hariç, tüm malzemelerle birlikte robottan geçirin.

    • Son olarak hazırladığınız kahvaltılığı servis tabağına koyup ceviz içi ile süsleyin.

    KURU DOMATESLİ EKMEK

    Malzemeler:

    • 500 gram un

    • 50 gram kurutulmuş domates

    • 250 ml. su

    • 20 gram yaş maya

    • 50 ml. zeytinyağı

    • 1 çay kaşığı kekik

    • 1,5 çay kaşığı tuz

    Hazırlanışı:

    • Kurulmuş domatesleri 10 dakika suda bekletip yumuşatın.

    • Ardından karıştırma kabına un ve mayayı koyup karıştırın. Su, zeytinyağı ve kekiği de ilave ettikten sonra ekmek hamurunu yoğurun.

    • Yumuşayan kuru domatesleri ince ince doğrayıp tuzla birlikte hamurun içine koyun ve biraz daha yoğurun.

    • Ekmeğinizi oda sıcaklığında mayalandırdıktan sonra 190 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
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