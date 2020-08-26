Sofranıza renk katacak 4 farklı kuru domatesli yemek tarifi! Hala denemediyseniz...

Sizin için hazırladığımız birbirinden leziz 4 farklı kuru domatesli tarif, sofranızın vazgeçilmezleri arasına girecek.
KURU DOMATES ÇORBASI
Malzemeler:
1 yemek kaşığı tereyağı
3 su bardağı tavuk suyu
5 orta boy domates
1 tatlı kaşığı tuz
4 kurutulmuş domates
1 defne yaprağı
1 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı su
1 çay kaşığı karabiber
Hazırlanışı:
Geniş bir kasenin içerisine 4 kurutulmuş domates koyup kaynar su ilave edin ve kuru domateslerin yumuşaması için bekleyin.
Domateslerin kabuğunu soyun ve küp küp doğrayın.
Ayrı bir tencerede tereyağını eritin ve unu kavurun. Undan sonra salçayı da ekleyip kavurma işlemine devam edin.
Un ve salçayı kavurduktan sonra doğradığınız domatesi ve yumuşayan kuru domatesleri de tencereye koyun.
Sarımsağı ufak ufak doğrayıp su, tavuk suyu, tuz, defne yaprağı ve karabiber ile birlikte tencereye koyun ve kaynayana kadar pişirin.
KURU DOMATES SALATASI
Malzemeler:
10 kurutulmuş domates
1 yemek kaşığı ceviz içi
3 diş sarımsak
1 çay kaşığı fesleğen
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kekik
1 tutam tuz
Hazırlanışı:
10 kurutulmuş domatesi geniş bir bir kaba alın ve sıcak suda yumuşamaları için 10 dakika bekletin.
3 diş sarımsağı havanda bir tutam tuz ile dövün.
Yumuşayan domatesleri süzüp ince ince doğrayıp sarımsak ve baharatları ilave ettikten sonra zeytinyağını da ekleyip karıştırın.
KAHVALTILIK KURU DOMATES
Malzemeler:
1 kase kurutulmuş domates
2 diş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı köri
1 çay bardağı ceviz içi
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı kimyon
Hazırlanışı:
İlk olarak 1 kase kurutulmuş domatesi sıcak suda 10 dakika kadar bekletip yumuşamalarını sağlayın.
Ardından yumuşayan domatesleri, ceviz içi hariç, tüm malzemelerle birlikte robottan geçirin.
KURU DOMATESLİ EKMEK
Malzemeler:
500 gram un
50 gram kurutulmuş domates
250 ml. su
20 gram yaş maya
50 ml. zeytinyağı
1 çay kaşığı kekik
Hazırlanışı:
Kurulmuş domatesleri 10 dakika suda bekletip yumuşatın.
Ardından karıştırma kabına un ve mayayı koyup karıştırın. Su, zeytinyağı ve kekiği de ilave ettikten sonra ekmek hamurunu yoğurun.
Yumuşayan kuru domatesleri ince ince doğrayıp tuzla birlikte hamurun içine koyun ve biraz daha yoğurun.
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