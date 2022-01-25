Soğan gözlerinizi yakmasın: Soğan doğramayı kolaylaştıracak tüyolar!

Gününüzün çoğunu mutfakta geçiriyor ve yemek yapmayı çok mu seviyorsunuz? Türk yemeklerinin vazgeçilmezi soğan, doğrarken gözleri yaşartır. Bu nedenle soğan doğrama görevini devredecek birini arıyor olabilirsiniz. Üzülmeyin, bu tüyolardan sonra soğan doğramak sizin için sıkıntı olmayacak. Mutfakta kullanacağınız pratik tüyolar hem zaman kazanmanızı hem severek yemek hazırlamanızı sağlayacak. İşte soğan doğramayı kolaylaştıracak tüyolar!

MUSLUĞU AÇMAK

Soğan doğrama işlemine başlamadan önce çok az dahi olsa musluğu açın, suyun boş yere gitmemesi için altına bir bardak ya da şişe koyabilirsiniz. Böylelikle gözleriniz yaşarmadan soğan doğradığınızı fark edeceksiniz.

SOĞANI MİKRODALGAYA ATMAK

Kabuklarından ayırdığınız soğanı mikrodalgaya atın ve mikrodalga fırını sadece 30 saniyeliğine çalıştırın. Mikrodalgadan çıkardığınız soğanı istediğiniz boyutta ve şekilde doğrayın. Bu işlem sayesinde soğanı gözlerinizi yaşartmadan doğrayabilirsiniz.

SAKIZ ÇİĞNEMEK

Soğan doğrama işlemine başlamadan önce ağzınıza bir sakız alın ve çiğnemeye başlayın. Sakız çiğnerken doğradığınız soğanların gözünüzü yakmadığını fark edebilirsiniz.

SOĞANI BUZLUĞA ATMAK

Soğanları kabuğundan ayırın ve su dolu bir kabın içerisine koyun. Su dolu kabı buzluğa atarak yaklaşık 10 dakika buzlukta tutun. Daha sonra buzluktan çıkardığınız soğanları gözünüz yanmadan rahatlıkla doğrayabilirsiniz.

MUTFAKTA MUM YAKMAK

Mutfağınızda her zaman bir mum bulundurarak soğanları kolayca doğrayabilirsiniz. Soğanları doğramaya başlamadan önce mumu yakarak yakınınıza koyun. Mum ışığı eşliğinde doğranan soğanlar gözünüzü yakmayacak.

AĞIZDA SU TUTMAK

Soğanları doğramaya başlamadan önce ağzınıza büyük bir yudum su alın ve yutmayın. Soğan doğrama işlemi boyunca ağzınızda kalan su, soğanın gözlerinizi yaşartmasını engelleyecek.

LİMONDAN YARDIM ALMAK

Gözlerinizin yanmaması için bir başka yöntem ise limondan yardım almak. Kabuklarını soyduğunuz limonun üzerine limon suyunu gezdirin. Daha sonra gözleriniz yanmadan rahatlıkla soğan doğrayabilirsiniz.

MUTFAĞI HAVALANDIRMAK

Soğan doğrama işlemine başlamadan önce kapıları ve pencereleri açın. Hava sirkülasyonu olan mutfakta soğan doğrarken gözlerinizin yaşarmadığını fark edeceksiniz.

SU ALTINDA SOĞAN DOĞRAMAK

Kabuğunu soyduğunuz soğanı akan suyun altında doğrayın, bu yöntem sayesinde gözleriniz hiç yanmayacak.



