Soğuk algınlığını bitki çayları ile yenin! İşte soğuk algınlığına bitkisel çözüm

Doğru seçilen bitki çayının iyileştirici etkisinden yararlanılarak hem vücuttaki toksinlerden kurtulmak hem de vitamin depolamak mümkün. Özellikle antibiyotik zararlarının konuşulduğu son yıllarda insanlar soğuk algınlığını doğal yollarla atlatmak için uğraşıyor. Soğuk algınlığı tedavisinde bitkisel çözüm arayanlar ise bazı bitki çayları ile şifa buluyor. Ekinezya, zencefil çayı ya da ada çayı ile vitamin depolayan hastalar, bitki çaylarını doğru tükettiğinde olumlu sonuçlar elde ediyor. Peki soğuk algınlığı için bitki çaylarını hangi faydaları için tüketmek gerekiyor? İşte bu sorunun yanıtı: SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI Soğuk algınlığı denince akla gelmesi gereken ilk bitki çayı adaçayı olmalıdır. Yüksek vitamin içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, bizi ayakta ve dinç tutar. Bununla birlikte ekinezya çayı, bağışıklık sistemini güçlendirerek, savunma sistemimizi aktif hale getirip enfeksiyonlar karşı korur. Zencefil çayı da, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. Bir diğer soğuk algınlığına iyi gelen bitki çayı da ıhlamurdur.

BİTKİ ÇAYI TÜKETİRKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN Ancak soğuk algınlığına karşı tüketilen bitki çayları ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunuyor. Vitamin deposu,şifa kaynağı olarak gördüğümüz bu bitki çayları, bilinçsiz bir şekilde tüketmemek gerekiyor. Bunun yapılması durumunda sağlığa fayda sağlamak yerine kişilere zararı dokunabiliyor. O nedenle diyetisyene ve doktora danışarak bitki çayı tüketmek büyük önem taşıyor. BİTKİ ÇAYLARININ SOĞUK ALGINLI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ EKİNEZYA ÇAYININ FAYDALARI: Soğuk algınlığı için önerilen ekinezya çayı, bağışıklık sistemini güçlü tutarak soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruyucu zırh görevi üstleniyor. Vücut savunmasını ortadan kaldıran Hyaluronidaz enzimine karşı da etkili olduğu bilinen ekinezyayı, bu nedenlerle yalnızca soğuk algınlığı yaşandığında değil diğer zamanlarda da tüketmek gerekiyor. ZENCEFİL ÇAYI YARARLARI Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak mutfaklarda yer alan zencefil çayı, soğuk algınlığından gribe, baş ağrısından adet sancılarına kadar etkili olan bir bitki çayıdır. Terlemeye yardımcı olan zencefil çayı, bakteri ve mikropların vücuttan atılmasında rol oynar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek yalnızca iyileşmeyi değil hastalıklardan korunmayı da sağar. Zencefil çayı, bal ve limon ile tüketildiğinde hem lezzetli hem de daha vitaminli hale gelir.