YEMEK

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.12.2018 16:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da havaların iyice soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar, gribe yakalanmamak için antibiyotik özelliği bulunan soğan kebabı yemeyi tercih ediyor.

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!

Birbirinden lezzetli yöresel yemekleri ve mangaldaki çeşitliliğiyle ‘kebap diyarı’ olarak nitelendirilen Şanlıurfa’da, antibiyotik etkisi nedeniyle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan soğan kebabı sezonu açıldı.

a

Kış aylarında en çok tercih edilen yemeklerden olan soğan kebabı için lokantalarda, hummalı çalışmalar yapılıyor.

b

Gastronomi alanında Şanlıurfa mutfağında önemli bir yeri olan soğan kebabı, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu ve etkisi nedeniyle çokça tüketiliyor.

c

Acı soğan ve etin birleşmesiyle oluşan, nar ekşisi, pul biber ve limonla terbiye edilen soğan kebabının lezzeti kadar, görüntüsü de güzel.

d
Şanlıurfa’da 30 yıldır kebapçılık yapan Şükrü Akkuş, soğan kebabının soğuk havalarla beraber tezgahtaki yerini aldığını belirterek, "Soğan kebabı kışın habercisidir. Soğanla etin önce ateşte pişip, daha sonra nar suyu ile terletilmesi ile yapılan Şanlıurfa’nın en meşhur ve kıymetli kebaplarından birisidir. Çoğu insanın ilaç diye değerlendirdiği güzel bir yemektir. Etin o ağırlığı ve soğanın kokusunu nar pekmezinin suyu ile demlendirme dediğimiz yöntem ile ateşin üzerinde bir 15-20 dakika kadar bekletmemizle çok daha lezzetli bir hale gelir" dedi.

e

Soğan kebabının gribe karşı etkili olduğunu belirten Akkuş, "Gribe çok faydalı olduğunu biliyoruz. Doktorlar zaten sürekli soğanın faydalarından bahsediyor. İnsanlar fazla soğan tüketemezler, normalde 1 ya da 2 tane soğan yiyebilecekken, bu yemekle onlarca soğanı yiyebiliyorlar. Çünkü o nar suyu ile terlettiğimiz için soğanın o acılığı ve kokusu gidiyor, ayrı ve güzel bir lezzet geliyor" şeklinde konuştu.

f

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Dibi tutan pilavın üstüne ekmek koyarsanız...Dibi tutan pilavın üstüne ekmek koyarsanız...
Kışın hastalıklardan koruyan dondurma yapıldı! Tadına bakan herkes şaşırıyorKışın hastalıklardan koruyan dondurma yapıldı! Tadına bakan herkes şaşırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
urfa yemekleri gastronomi şehri urfa soğan kebabı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Soğuk havada vücut direncinizi yükseltmeye yarayan besinler

Soğuk havada vücut direncinizi yükseltmeye yarayan besinler

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

150 yıldır aynı yerde aynı lezzette helva yapıyorlar

150 yıldır aynı yerde aynı lezzette helva yapıyorlar

Afrodizyak etkisi gösteren 5 doğal kaynak

Afrodizyak etkisi gösteren 5 doğal kaynak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakın çöpe atmayın! Kabuklarından doğal öksürük şurubu yapabilirsiniz

Sakın çöpe atmayın! Kabuklarından doğal öksürük şurubu yapabilirsiniz

Evdeki kızartma kokusunu yok edecek en iddialı yöntemler

Evdeki balık kokusunu geçiren en etkili yöntem!

Panik yok! Mutfakta hayat kurtaran en pratik 6 bilgi

Dibi tutan pilavın üstüne ekmek koyarsanız...

Kışın hastalıklardan koruyan dondurma yapıldı! Tadına bakan herkes şaşırıyor

Kışın hastalıklardan koruyan dondurma yapıldı! Tadına bakan herkes şaşırıyor

En tatlı yöntem! Greyfurt suyu ile nasıl zayıflanır?

En tatlı yöntem! Greyfurt suyu ile nasıl zayıflanır?

Hindi etinden pastırma olur mu?

Kastamonu pastırmasından farkı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.