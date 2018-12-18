Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!

Birbirinden lezzetli yöresel yemekleri ve mangaldaki çeşitliliğiyle ‘kebap diyarı’ olarak nitelendirilen Şanlıurfa’da, antibiyotik etkisi nedeniyle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan soğan kebabı sezonu açıldı.

Kış aylarında en çok tercih edilen yemeklerden olan soğan kebabı için lokantalarda, hummalı çalışmalar yapılıyor.

Gastronomi alanında Şanlıurfa mutfağında önemli bir yeri olan soğan kebabı, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu ve etkisi nedeniyle çokça tüketiliyor.

Acı soğan ve etin birleşmesiyle oluşan, nar ekşisi, pul biber ve limonla terbiye edilen soğan kebabının lezzeti kadar, görüntüsü de güzel.



Şanlıurfa’da 30 yıldır kebapçılık yapan Şükrü Akkuş, soğan kebabının soğuk havalarla beraber tezgahtaki yerini aldığını belirterek, "Soğan kebabı kışın habercisidir. Soğanla etin önce ateşte pişip, daha sonra nar suyu ile terletilmesi ile yapılan Şanlıurfa’nın en meşhur ve kıymetli kebaplarından birisidir. Çoğu insanın ilaç diye değerlendirdiği güzel bir yemektir. Etin o ağırlığı ve soğanın kokusunu nar pekmezinin suyu ile demlendirme dediğimiz yöntem ile ateşin üzerinde bir 15-20 dakika kadar bekletmemizle çok daha lezzetli bir hale gelir" dedi.