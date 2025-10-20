YEMEK

Soğuk kış günlerinde sıcak şifa dokunuşu: Çocukların dahi tükettiği kış çorbaları: "Kelle ve arabaşı"

Kış aylarının vazgeçilmez sofralıkları arasında yer alan kelle ve arabaşı çorbaları, Konya’da yalnızca yetişkinlerin değil, çocukların da severek tükettiği geleneksel lezzetler arasında yer alıyor. Osmanlı mutfağından günümüze taşınan bu köklü tatlar, yüzyıllardır süregelen tariflerle hazırlanarak hala sofralardaki yerini koruyor.

Türk yemek kültüründe geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan ve Yörük kültürünün bir lezzeti olan kelle çorbası ile arabaşı çorbası günümüzde de vazgeçilmez hale geldi.

  1. yüzyılda Abdal Mehmet Külliyesi'nde okuyan öğrencilere ikram edilen ve Osmanlı mutfağında ayrı bir yere sahip olan bu lezzetler, günümüzde de yaklaşık 5 saat pişirilmesinin ardından hazırlanarak sunuma hazır ediliyor.

Hazırlanan çorbaları günümüzde bebeklerden yaşlılara kadar tüm kesimler tercih ediyor.

"KREMALI KELLE PAÇA İÇTİĞİMİZİN HİÇBİR ANLAMI KALMIYOR"

Kış aylarının gelmesiyle beraber çorba talebinin çok fazla olduğunu anlatan 30 yıllık çorbacı Ramazan Bademci, "Şu anda Konya'da arabaşı vazgeçilmez bir çorba. Hamuruyla beraber tüketilen bir çorbamız. Tabii havalar soğuyunca biraz daha acısına yüklenip arabaşı daha fazla tüketiliyor. Vazgeçilmez lezzetlerden birisi olan kelle paça çorbamızı hazırlarken ise kelle bize komple sökülmüş olarak gelir. Tabii bunlar temizlenme aşamasından geçtikten sonra biz bunları düdüklüde tam 4-5 saat civarında kaynatıp, kendi öz suyunu çıkartıp daha sonra servise kendi öz suyuyla sunuyoruz. Yani bizde kremalı bir ortam yok, çünkü kremalı kelle paça içtiğimizin hiçbir anlamı kalmıyor. İçerisi un ve yoğurtla sulandırılıyor. Bizdeki sistemde kendi kemiğin suyu, etin suyuyla beraber servis ediliyor" dedi.

"KENDİ SUYUNDAN YAPILMIYORSA İÇMEYE GEREK YOK"

Kelle paça çorbasının öz suyuna dikkat çeken çorbacı Ramazan Bademci, "Tabii şu anda bizim aslında müşterilerimizin çoğu sabit müşteri olduğu için yani mercimek, arabaşı, bamya olarak ayırıyoruz. Şu anda hafif rahatsızlığı olanlara bile, kelle paçayı kendi elimizle yaptığımız zaman ‘ben şimdiye kadar bunu niye içmedim' diye bunun tepkilerini alıyoruz. Kelle paça da zaten özellikle kendi suyundan yapılmıyorsa içmeye gerek yok. Tüketmeye de gerek yok. Çünkü hiçbir faydası yok. Bizim şu anda yaptığımız kelle paçanın içinde kolajen olarak kolajenini almış oluyor, bir vitamin katkısı almasına gerek kalmıyor" şeklinde konuştu.

"GENÇLİĞİN HIZLI BİR ŞEKİLDE TÜKETMESİ GEREKEN KELLE PAÇA"

Gençlerin fast food ürünlerinin yanı sıra bu lezzetleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Bademci, "Arabaşında da zaten artık hava soğuyunca olmazsa olmazı hamur. Tabii şimdi havalar biraz daha soğuduğu zaman biz hamur çıkartmaya başlayacağız. Bunu ikram edeceğiz. Kelle paça da ister istemez biraz koku olduğu için ev hanımları genelde bunu tercih etmeyip bizde tüketmeyi tercih ediyor. Bu da bizim işimize yarıyor ama arabaşı konusunda şu var, yaparken yöre yöre değişiyor bu lezzet. Unu salçasını güzel kavurduktan sonra tavuk suyuna biraz verirse o lezzeti yakalarlar. Gençlerimiz şu anda en büyük hatalarından bir tanesi şu anda hep hazır yiyeceklere gittikleri için hamburger, makarna gibi değişik yiyecekler tüketiyorlar. Ama bence şu an gençliğin hızlı bir şekilde tüketmesi gereken kelle paça" diye konuştu.

Vatandaşlar ise kış aylarında severek arabaşı ve kelle paça çorbası içtiklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
kelle paça osmanlı osmanlı mutfağı
