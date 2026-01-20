YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Doğada tesadüfen bulduğu mantarı, balkonda üretti: Kilosu 2 bin lira!

Doğada tesadüfen rastladığı bir mantarı balkonda yetiştirmeye başlayan bir üretici, bugün kilosu yaklaşık 2 bin liradan alıcı bulan özel bir ürüne imza atıyor. Aslan yelesi mantarı olarak bilinen Hericium erinaceus, sınırlı üretimi ve niş pazarı sayesinde yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.

Doğada tesadüfen bulduğu mantarı, balkonda üretti: Kilosu 2 bin lira!
Sedef Karatay

Üretici, ilk kez kayın ağaçlarının gövdelerinde sarkık ve beyaz görünümüyle dikkat çeken bu mantarı doğada gördüğünü anlatıyor. Yaptığı araştırmalar sonucunda bunun dünyada 'Aslan yelesi mantarı' olarak bilinen bir tür olduğunu öğreniyor.

Doğada tesadüfen bulduğu mantarı, balkonda üretti: Kilosu 2 bin lira! 1

Merakla başlayan bu süreç, internet üzerinden misel temini ve küçük denemelerle balkon ortamında üretime dönüşüyor. Başlangıçta hobi olarak görülen girişim, kısa sürede düzenli hasat alınmasıyla gelir getiren bir faaliyete evriliyor.

BALKON ORTAMINDA ÜRETİM MÜMKÜN MÜ?

Aslan yelesi mantarının en önemli avantajlarından biri, geniş alanlara ihtiyaç duymadan yetiştirilebilmesi. Doğrudan güneş istemeyen bu tür, kontrollü nem ortamında rahatça gelişebiliyor.

Basit bir düzenekle balkonda üretim yapılabildiğini belirten üreticiler, bu sayede şehir yaşamında da mantar yetiştirmenin mümkün olduğunu söylüyor.

BAŞARILI HASAT İÇİN TEMEL KOŞULLAR

Yetiştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken başlıca şartlar şöyle sıralanıyor:

  • 18–22 derece aralığında sabit sıcaklık
  • Steril üretim blokları
  • Günde birkaç kez yapılan nemlendirme
  • Her bloktan birden fazla hasat alınabilmesi

Doğada tesadüfen bulduğu mantarı, balkonda üretti: Kilosu 2 bin lira! 2

KİLOSU NEDEN YÜKSEK?

Türkiye’de üretimi henüz yaygın olmayan Aslan yelesi mantarı, sınırlı arz nedeniyle yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Özellikle restoran şefleri, gurme mutfaklar ve özel ürün arayan tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Üreticiler, taze hasat edilen ürünün beklemeden satıldığını, piyasada kilosunun ortalama 2 bin TL seviyesine kadar çıktığını belirtiyor. Uzmanlara göre fiyatın yüksek olmasında hem üretimin zahmetli olması hem de ürünün niş bir pazara hitap etmesi etkili.

"MUCİZE OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

Aslan yelesi mantarıyla ilgili hafıza, sinir sistemi ve antioksidan özelliklerine dair çeşitli bilimsel çalışmalar bulunuyor. Ancak uzmanlar, bu tür ürünlerin 'mucize' gibi görülmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Doğada tesadüfen bulduğu mantarı, balkonda üretti: Kilosu 2 bin lira! 3

Etkilerinin hala araştırma aşamasında olduğu, tedavi edici bir ürün gibi değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Tüketimin bilinçli ve ölçülü yapılması öneriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En sağlıklı kuru meyve açıklandı: 'Süper meyve' olarak biliniyor!En sağlıklı kuru meyve açıklandı: 'Süper meyve' olarak biliniyor!
Zirai don nöbetleri başladı: Sabaha kadar soba başında beklediler! Zirai don nöbetleri başladı: Sabaha kadar soba başında beklediler!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
mantar tarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.