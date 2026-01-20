Doğada tesadüfen bulduğu mantarı, balkonda üretti: Kilosu 2 bin lira!

Üretici, ilk kez kayın ağaçlarının gövdelerinde sarkık ve beyaz görünümüyle dikkat çeken bu mantarı doğada gördüğünü anlatıyor. Yaptığı araştırmalar sonucunda bunun dünyada 'Aslan yelesi mantarı' olarak bilinen bir tür olduğunu öğreniyor.

Merakla başlayan bu süreç, internet üzerinden misel temini ve küçük denemelerle balkon ortamında üretime dönüşüyor. Başlangıçta hobi olarak görülen girişim, kısa sürede düzenli hasat alınmasıyla gelir getiren bir faaliyete evriliyor.

BALKON ORTAMINDA ÜRETİM MÜMKÜN MÜ?

Aslan yelesi mantarının en önemli avantajlarından biri, geniş alanlara ihtiyaç duymadan yetiştirilebilmesi. Doğrudan güneş istemeyen bu tür, kontrollü nem ortamında rahatça gelişebiliyor.

Basit bir düzenekle balkonda üretim yapılabildiğini belirten üreticiler, bu sayede şehir yaşamında da mantar yetiştirmenin mümkün olduğunu söylüyor.

BAŞARILI HASAT İÇİN TEMEL KOŞULLAR

Yetiştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken başlıca şartlar şöyle sıralanıyor:

18–22 derece aralığında sabit sıcaklık

Steril üretim blokları

Günde birkaç kez yapılan nemlendirme

Her bloktan birden fazla hasat alınabilmesi

KİLOSU NEDEN YÜKSEK?

Türkiye’de üretimi henüz yaygın olmayan Aslan yelesi mantarı, sınırlı arz nedeniyle yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Özellikle restoran şefleri, gurme mutfaklar ve özel ürün arayan tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Üreticiler, taze hasat edilen ürünün beklemeden satıldığını, piyasada kilosunun ortalama 2 bin TL seviyesine kadar çıktığını belirtiyor. Uzmanlara göre fiyatın yüksek olmasında hem üretimin zahmetli olması hem de ürünün niş bir pazara hitap etmesi etkili.

"MUCİZE OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

Aslan yelesi mantarıyla ilgili hafıza, sinir sistemi ve antioksidan özelliklerine dair çeşitli bilimsel çalışmalar bulunuyor. Ancak uzmanlar, bu tür ürünlerin 'mucize' gibi görülmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Etkilerinin hala araştırma aşamasında olduğu, tedavi edici bir ürün gibi değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Tüketimin bilinçli ve ölçülü yapılması öneriliyor.