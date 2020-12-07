Soğutmadan yenmeli: Damak çatlatan Tokat yağlısı tarifi

Tokat'ta sadece sabahları bulunan Tokat yağlısının Türkiye'nin başka hiçbir yerinde imalathanesi yok. Bu enfes yöresel lezzetle birlikte siz de kahvaltılarınızı şenlendirmek istiyorsanız tarifimizi deneyebilirsiniz.

TOKAT YAĞLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 su bardağı un

1,5 su bardağı su

Bir tatlı kaşığı tuz

İçi için;

Tereyağı

TOKAT YAĞLISI YAPILIŞI

Hamur malzemelerini geniş bir kapta karıştırın ve yoğurmaya başlayın. Kıvam alan hamuru bezelere ayırın ve dinlenmeye bırakın.

Elinizle bir tezgah üzerinde acın servis tabağı büyüklüğünde olunca ortasına tereyağ sürün. Kenarlardan üst üste katlayın, katladıkça yağ sürmeye devam edin.

Sürdüğünüz yağı eritilmiş değil, yumuşak olmasına dikkat edin. Bütün bezeleri soğuk bir yerde bekletin. Yaklaşık 10 dakika sonra tekrar elinizle bastırarak yuvarlak şeklinde fincan tabağı büyüklüğünde açın .

Hafif bir şekilde yağladığınız tavada arkalı önlü pişirin. Afiyet olsun.



