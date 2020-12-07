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Soğutmadan yenmeli: Damak çatlatan Tokat yağlısı tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 07.12.2020 15:44 | Son Güncelleme:
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Soğutmadan yenmeli: Damak çatlatan Tokat yağlısı tarifi

Tokat'ta taş fırın ve odun ateşinde pişirilen Tokat yağlısı, kahvaltıların vazgeçilmezlerinden biri. Tokat haricinde başka bir yerde imalatının olmadığını söyleyen, yöredeki yağlamacılar, bu muhteşem lezzeti kargo ile başka illere kadar gönderiyorlar. Şimdi bahsedeceğimiz bu tarif ile dilediğiniz zaman Tokay yağlısı hazırlayabilirsiniz.

Tokat'ta sadece sabahları bulunan Tokat yağlısının Türkiye'nin başka hiçbir yerinde imalathanesi yok. Bu enfes yöresel lezzetle birlikte siz de kahvaltılarınızı şenlendirmek istiyorsanız tarifimizi deneyebilirsiniz.

TOKAT YAĞLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 su bardağı un
1,5 su bardağı su
Bir tatlı kaşığı tuz

İçi için;
Tereyağı

TOKAT YAĞLISI YAPILIŞI

Hamur malzemelerini geniş bir kapta karıştırın ve yoğurmaya başlayın. Kıvam alan hamuru bezelere ayırın ve dinlenmeye bırakın.

Elinizle bir tezgah üzerinde acın servis tabağı büyüklüğünde olunca ortasına tereyağ sürün. Kenarlardan üst üste katlayın, katladıkça yağ sürmeye devam edin.

Sürdüğünüz yağı eritilmiş değil, yumuşak olmasına dikkat edin. Bütün bezeleri soğuk bir yerde bekletin. Yaklaşık 10 dakika sonra tekrar elinizle bastırarak yuvarlak şeklinde fincan tabağı büyüklüğünde açın .

Hafif bir şekilde yağladığınız tavada arkalı önlü pişirin. Afiyet olsun.


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