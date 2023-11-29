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  4. Şöhreti ardında bırakıp İstanbul'u terk etmişti! Çarkıfelek'in efsane hostesi Tarık Tarcan'ın son hali ortaya çıktı

Şöhreti ardında bırakıp İstanbul'u terk etmişti! Çarkıfelek'in efsane hostesi Tarık Tarcan'ın son hali ortaya çıktı

29.11.2023 16:06 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Çarkıfelek yarışmasının efsane hostesi Tarık Tarcan sempatik halleri, karizması ve yakışıklılığıyla 90'lı yıllara damga vurmuştu. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü isim şöhreti geride bırakıp İstanbul'u terk etmişti. Tarık Tarcan'ın son hali ortaya çıktı.

Bir dönemin yakışıklı manken ve oyuncularından olan Tarık Tarcan, mesleğinin zirvesindeyken şöhreti geride bırakıp İstanbul'u terk etmişti.

tarık tarcan gençliği 2

Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşa süren Tarcan, Bozburun ve Antalya arası mekik dokuyor.

tarık tarcan gençliği 3

Şimdilerde 65 yaşında olan Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.

tarık tarcan gençliği 4

Ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce mesleği erken bıraktığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

Tarık Tarcan GENÇLİĞİ

İlk sinema filmini Müjde Ar ile beraber oynayan Tarcan’ın rol aldığı yapımlar arasında Yaprak Dökümü, Kıvılcım, Sevginin Gücü, Zehirli Çiçek ve Akasya Durağı da bulunuyor.

Tarık Tarcan SON HALİ 2

Sayısız yapımda oynayan ünlü ismin son hali ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Tarcan'ın son haline; 'Hep karizmatik, hep beyfendi ve mütevazi', 'Yılların yaradığı tek isim', 'Hala çok karizmatik' gibi yorumlar yapılıyor.

Tarık Tarcan son haki

Tarık Tarcan 14 Nisan 1958 yılında Bursa'da doğdu. Öğrenciyken Vakko'nun ilanına başvurup Vakko'nun mankeni oldu. İlk sinema filmini Müjde Ar ile beraber oynadı.

Tarık Tarcan son hali 4

Show TV'de zamanında sunduğu Çarkıfelek adlı yarışma programı ile hafızalara kazındı.

Tarık Tarcan SON HALİ 3

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