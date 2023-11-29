Şöhreti ardında bırakıp İstanbul'u terk etmişti! Çarkıfelek'in efsane hostesi Tarık Tarcan'ın son hali ortaya çıktı

Bir dönemin yakışıklı manken ve oyuncularından olan Tarık Tarcan, mesleğinin zirvesindeyken şöhreti geride bırakıp İstanbul'u terk etmişti.

Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşa süren Tarcan, Bozburun ve Antalya arası mekik dokuyor.

Şimdilerde 65 yaşında olan Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.

Ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce mesleği erken bıraktığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

İlk sinema filmini Müjde Ar ile beraber oynayan Tarcan’ın rol aldığı yapımlar arasında Yaprak Dökümü, Kıvılcım, Sevginin Gücü, Zehirli Çiçek ve Akasya Durağı da bulunuyor.

Sayısız yapımda oynayan ünlü ismin son hali ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Tarcan'ın son haline; 'Hep karizmatik, hep beyfendi ve mütevazi', 'Yılların yaradığı tek isim', 'Hala çok karizmatik' gibi yorumlar yapılıyor.

Tarık Tarcan 14 Nisan 1958 yılında Bursa'da doğdu. Öğrenciyken Vakko'nun ilanına başvurup Vakko'nun mankeni oldu. İlk sinema filmini Müjde Ar ile beraber oynadı.

Show TV'de zamanında sunduğu Çarkıfelek adlı yarışma programı ile hafızalara kazındı.









