MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şöhretin zirvesinde her şeyi bırakıp gitmişti! Tarık Tarcan'dan yıllar sonra olay itiraf

Şöhretin zirvesinde her şeyi bırakıp gitmişti! Tarık Tarcan'dan yıllar sonra olay itiraf

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.04.2024 07:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran manken, sunucu ve oyuncu Tarık Tarcan şöhretin zirvesinde her şeyi bırakıp gitti. Yıllar önce İstanbul'u terk edip Antalya'da yaşamaya başlayan ünlü isim Hülya Koçyiğit'e konuk oldu ve itirafıyla dikkat çekti.

Şöhretin zirvesinde her şeyi bırakıp gitmişti! Tarık Tarcan'dan yıllar sonra olay itiraf

80'li ve 90'lı yıllara damga vuran ve Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, uzun yıllar sonra ortaya çıktı.

Şöhretin zirvesindeyken her şeyi bırakıp kendini bambaşka bir hayat kuran Tarık Tarcan, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.

Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor ve "İstanbul’u iyi ki terk etmişim, şimdi daha kötü. Ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir ömür var" diyor.

1

"SİNEMAYI BIRAKMIŞ DEĞİLİM"

Efsane isim şöhreti zirvede bırakmasıyla ilgili de şu itirafıyla dikkat çekti:

“Oyunculuğu erken bıraktım dediğim zamanlar da oldu. Bu dönemde bir oyuncunun menajerinin olması çok önemli. Keşke o zaman da olsaydı. Sinemayı bırakmış değilim. Televizyon programı yaptım, yine yapmak isterim ama televizyonda program yok, diziler var."

rtyr
Tarık Tarcan'ın son halini görenler ise "Doğayla iç içe olmak yaramış", "Adam çok karizmatik" yorumlarında bulundu.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nuri Alço apar topar hastaneye kaldırıldı! Eşi açıkladı: Yoğun bakımda...Nuri Alço apar topar hastaneye kaldırıldı! Eşi açıkladı: Yoğun bakımda...
Yüz gerdirip son halini de paylaştı! "Abi ne yaptın?"Yüz gerdirip son halini de paylaştı! "Abi ne yaptın?"
Büyük ödül herkesi şaşırttı! Arda Güler isteği dikkat çektiBüyük ödül herkesi şaşırttı! Arda Güler isteği dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Tarık Tarcan Manken ele
En Çok Okunan Haberler
YSK'dan bir iptal kararı daha! AK Parti adayı mazbatasını bile almıştı...

YSK'dan bir iptal kararı daha! AK Parti adayı mazbatasını bile almıştı...

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

İkinci el otomobilde uzman isim tarih verdi: "Satışlar ciddi bir şekilde artacak!”

İkinci el otomobilde uzman isim tarih verdi: "Satışlar ciddi bir şekilde artacak!”

Kütahya'da oylar yeniden sayıldı! İşte yeni sonuçlar

Kütahya'da oylar yeniden sayıldı! İşte yeni sonuçlar

Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

İstanbul'daki İsrail protestosunda gözaltına alındılar! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: '2 emniyet görevlisi açığa alındı'

İstanbul'daki İsrail protestosunda gözaltına alındılar! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: '2 emniyet görevlisi açığa alındı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.