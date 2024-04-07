Şöhretin zirvesinde her şeyi bırakıp gitmişti! Tarık Tarcan'dan yıllar sonra olay itiraf

80'li ve 90'lı yıllara damga vuran ve Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, uzun yıllar sonra ortaya çıktı.

Şöhretin zirvesindeyken her şeyi bırakıp kendini bambaşka bir hayat kuran Tarık Tarcan, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.

Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor ve "İstanbul’u iyi ki terk etmişim, şimdi daha kötü. Ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir ömür var" diyor.

"SİNEMAYI BIRAKMIŞ DEĞİLİM"

Efsane isim şöhreti zirvede bırakmasıyla ilgili de şu itirafıyla dikkat çekti:

“Oyunculuğu erken bıraktım dediğim zamanlar da oldu. Bu dönemde bir oyuncunun menajerinin olması çok önemli. Keşke o zaman da olsaydı. Sinemayı bırakmış değilim. Televizyon programı yaptım, yine yapmak isterim ama televizyonda program yok, diziler var."



Tarık Tarcan'ın son halini görenler ise "Doğayla iç içe olmak yaramış", "Adam çok karizmatik" yorumlarında bulundu.







