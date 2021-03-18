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Şok açıklama! "Eden Hazard'ın futbol hayatı bitebilir!"

18.03.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Eden Hazard için kulüp doktoru açıklamalarda bulundu.

Şok açıklama! "Eden Hazard'ın futbol hayatı bitebilir!"

Real Madrid'e gittikten sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyemeyen ve son sakatlığı nedeniyle 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı açıklanan Eden Hazard için spor doktoru Jose Gonzalez Perez'ten flaş bir açıklama geldi.

Belçikali oyuncunun sezonu büyük ihtimalle kapattığını belirten doktor, "Hazard'ın bileğinden 3. kez operasyon geçirmesi büyük risk teşkil ediyor. Bir daha futbol bile oynayamayabilir. Ameliyat olmadan 1 ay içinde idmanlara çıkar ancak oynayamaz. Bu sezon bir daha oynaması pek mümkün gözükmüyor. Yüzde yüz düzelmeden sahaya dönemez. Dönerse bir daha sakatlık yaşama ihtimali yüksek" dedi.

Bu sezon Real Madrid'de 14 maçta oynayan Hazard, 636 dakikada 3 kez ağları sarstı.

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