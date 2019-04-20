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Şok araştırma: Türkiye'de bakın kaç kilo ilaç çöpe gidiyor!

aris.aras aris.aras
SAĞLIK  | 20.04.2019 09:32 | Son Güncelleme

Araştırmalar, Türkiye’de toplanan 362 bin kilogramlık atık ilacın yüzde 29’unun son kullanma tarihinin geçmediğini, yüzde 45’inin ise kutusunun dahi açılmamış olduğunu ortaya koydu.

Şok araştırma: Türkiye'de bakın kaç kilo ilaç çöpe gidiyor!

İlaçların doğaya bilinçsizce atılması ekolojik dengeye büyük zararlar verdiği gibi önemli bir ekonomik kayba da neden oluyor. CPHI İstanbul 2017 İlaç Bileşenleri Fuarı ve Marmara Pharmaceutical Journal dergisinde yayınlanan Çevre ve İnsan Sağlığı Yönünden İlaç Atıkları Derlemesi çalışmasında Türkiye’de toplanan 362 bin kilogramlık atık ilacın yüzde 29’unun son kullanma tarihinin geçmediği, yüzde 45’inin ise kutusunun dahi açılmamış olduğu ortaya kondu. Araştırmalarda, 2012'de 22 bin 500, 2013'te 22 bin 110, 2014'te 50 bin 240, 2015'te 67 bin 80, 2016 yılında ise 85 bin 880 kg ilacın kullanılabilir halde iken imha alanına gittiği belirlendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı Öğr. Gör. İpek Ada, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların atık imha birimine gönderilmesi, son kullanma tarihi geçmeyen ilaçların ise Belediye Eczaneleri’nde toplanıp incelendikten sonra ihtiyaç sahiplerine geri dönüşümünün sağlanması gereğine dikkat çekti.

“FARMAKOLOJİK TESTLERDEN GEÇEREK KULLANILABİLİYOR”

Öncelikle okullar ve üniversitelerde başlamak üzere topluma bu konuda eğitim verme ve bilinçlendirmenin önemli olduğunu söyleyen Öğr. Gör. İpek Ada, Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı olarak öğrencilerle birlikte 2017 yılından bu yana atık ilaç toplama kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Topladıkları ilaçları Bakırköy Belediyesi Halk Eczanesi’ne teslim ettiklerini, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların atık imha alanına gönderilirken, son kullanma tarihi geçmemiş ilaçlarınsa çeşitli farmakolojik testlerden geçtikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyleyerek benzeri çalışmaların doğa koruma, ekonomiye katkı ve sosyal yardım boyutlarıyla önem taşıdığını vurguladı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
ilaç araştırma

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