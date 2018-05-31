Şok diyetlerinin ne gibi zararı vardır?

Şok diyet nedir?

Ani kilo vermek için başlanılan diyet programlarını nitelemektedir. Çarpıcı isimlerle karşınıza çıkan bu diyetler aşırı kalori kısıtlamasına dayanarak kilo verdirmeyi amaçlar. Kısa süreli diyetler arasına girerler ve kişilerin yaşamında bir tarz oluşturmazlar. Kalorisi fazlasıyla düşük diyetlerdir. Gün içerisinde neredeyse hiç birşey yememeniz beklenmektedir. Peki bu şok diyetlerinin insan

vücuduna verdiği zararlar nelerdir?

Şok diyetinin zararları nelerdir?

• Beslenmenizde eksiklikler oluşturur

Şok diyetlere başladığınız an da o kadar az kalori almaya başlarsınız ki vücudunuz için gereken yaşamsal besinleri karşılayamamaya ve sağlıksız beslenmeye başlarsınız. Şok diyetleri yapanlarda en çok B12 eksikliği görülmektedir.

• Vücudunuzun bağışıklık sistemi zayıflar

Vücudun yaşamsal besinleri alamaması sonucunda bağışıklık sisteminizde zayıflama görülür. Artık hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı daha çabuk yakalanma riskiniz vardır.

• Kemik yoğunluğunuzu azaltır

Eksik besinlerle birlikte kalsiyum ve fosfor dengesi bozulur. Uzun vadede vücuda salınan kortizol hormonunun kemik yapısını sekteye uğratmasıyla birlikte kemik yoğunluğunda azalmalar yaşanır. Kemik yoğunluğunda ki azalma direkt olarak sizi etkilemese de yaşlılıkta sorunlar yaratır. Yaratacağı sorunlar arasında da kamburluk ve aniden kırık gibi tatsız olaylar yer alır.