YEMEK
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şok diyetlerinin ne gibi zararı vardır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.05.2018 10:37 | Son Güncelleme

Anlık değişim hayalleri ile kilolarından kurtulmak isteyen çoğu kadın şok diyetlerine başvuruyor. Birden kilo verip sağlıklı olacaklarını düşünen kadınlar, aslında vücutlarına ne kadar zarar verdiklerinin farkına varamıyorlar. Şimdi kadınların kilolarından hemen kurtulmak için yaptığı şok diyetin ne olduğu ve vücuda ne gibi zararlar verdiği hakkında bilgi sahibi olalım.

Şok diyetlerinin ne gibi zararı vardır?

Şok diyet nedir?

Ani kilo vermek için başlanılan diyet programlarını nitelemektedir. Çarpıcı isimlerle karşınıza çıkan bu diyetler aşırı kalori kısıtlamasına dayanarak kilo verdirmeyi amaçlar. Kısa süreli diyetler arasına girerler ve kişilerin yaşamında bir tarz oluşturmazlar. Kalorisi fazlasıyla düşük diyetlerdir. Gün içerisinde neredeyse hiç birşey yememeniz beklenmektedir. Peki bu şok diyetlerinin insan
vücuduna verdiği zararlar nelerdir?

Şok diyetinin zararları nelerdir?

iStock-866518832

• Beslenmenizde eksiklikler oluşturur

Şok diyetlere başladığınız an da o kadar az kalori almaya başlarsınız ki vücudunuz için gereken yaşamsal besinleri karşılayamamaya ve sağlıksız beslenmeye başlarsınız. Şok diyetleri yapanlarda en çok B12 eksikliği görülmektedir.

• Vücudunuzun bağışıklık sistemi zayıflar

iStock-649625696

Vücudun yaşamsal besinleri alamaması sonucunda bağışıklık sisteminizde zayıflama görülür. Artık hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı daha çabuk yakalanma riskiniz vardır.

• Kemik yoğunluğunuzu azaltır

Eksik besinlerle birlikte kalsiyum ve fosfor dengesi bozulur. Uzun vadede vücuda salınan kortizol hormonunun kemik yapısını sekteye uğratmasıyla birlikte kemik yoğunluğunda azalmalar yaşanır. Kemik yoğunluğunda ki azalma direkt olarak sizi etkilemese de yaşlılıkta sorunlar yaratır. Yaratacağı sorunlar arasında da kamburluk ve aniden kırık gibi tatsız olaylar yer alır.

• Organlarda hasar oluşturabilir

Düzenli olarak karbonhidrat alımına ihtiyaç duyan böbrek, beyin ve karaciğer kısa süreli de olsa kısıtlamaya uğrarsa geri dönüşümsüz olarak zarar görebilir.

• Safra taşı oluşumu gözlemlenebilir

iStock-698087756

Besin alımı düzeninin birden değişmesiyle birlikte safra kesesi buna uyum sağlamakta zorluk çekebilir. Uyum sağlayamadığı takdirde safra kesesinde taş ve çamur oluşumu gözlemlenir. Bu ileride safra damarlarını tıkayacak ve kullanılamaz hale getirebilecek etmenler arasında yer alır.

• Metabolizma hızınız yavaşlar

iStock-176386151

Aniden kalori alımının düşmesi vücudunuzda oluşan stresle birlikte metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olur. Şok diyeti sonrası zayıflamış ama yağlı bir vücuda sahip olabilirsiniz.

• Duygularınızda bozulmalar görülebilir

Uzun süre açlık hissine sahip olmak duygu değişimlerine sebep olabilmektedir. Ayrıca sürekli olarak düşük kalorili beslenmeler depresyona sürükleyen sebepler arasında yer alır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şok diyetleri şok diyetlerin zararları metabolizma yavaşlaması kadın sağlık diyet zayıflama

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Hilmi Cem’e İstanbul sürprizi

Hilmi Cem’e İstanbul sürprizi

Tıp bilimcisi İbn-i Sina'nın mucize tarifi

Tıp bilimcisi İbn-i Sina'nın mucize tarifi

Bu zamana kadar bilmemek hata: Kuruyemişlerin hiç bilmediğiniz 10 faydası

Bu zamana kadar bilmemek hata: Kuruyemişlerin hiç bilmediğiniz 10 faydası

8 saatlik tokluk hissi veriyor

8 saatlik tokluk hissi veriyor

Bal damlıyor: Tulumba tatlısı

Bal damlıyor: Tulumba tatlısı

İlginizi Çekebilir

Makarna suyunu neden lavaboya dökmemelisiniz?

Makarna suyunu neden lavaboya dökmemelisiniz?

Ramazan diyeti nasıl yapılır?

Ramazan diyeti nasıl yapılır?

Her gün aç karnına 1 adet sarımsak yerseniz…

Her gün aç karnına 1 adet sarımsak yerseniz…

Çiğ mi pişmiş mi? Hangisi daha faydalı açıklıyoruz

Çiğ mi pişmiş mi? Hangisi daha faydalı açıklıyoruz

Diş ağrısı çekenler dikkat! Bu macunlar tam bir şifa

Diş ağrısı çekenler dikkat! Bu macunlar tam bir şifa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
8 saatlik tokluk hissi veriyor

8 saatlik tokluk hissi veriyor

Tıp bilimcisi İbn-i Sina'nın mucize tarifi

Tıp bilimcisi İbn-i Sina'nın mucize tarifi

Bu zamana kadar bilmemek hata: Kuruyemişlerin hiç bilmediğiniz 10 faydası

Bu zamana kadar bilmemek hata: Kuruyemişlerin hiç bilmediğiniz 10 faydası

Tam da mevsimiyken iftardan sonra kiraz yemenin 6 faydası

Tam da mevsimiyken iftardan sonra kiraz yemenin 6 faydası

Bölgenin şifa kaynağı: Kilosu 100 TL

Bölgenin şifa kaynağı: Kilosu 100 TL

Hamile kalmak isteyenlerin tercih ettiği balıklar: Somon ve turna

Hamile kalmak isteyenlerin tercih ettiği balıklar: Somon ve turna

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.