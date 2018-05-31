Şok diyetlerinin ne gibi zararı vardır?

Ani kilo vermek için başlanılan diyet programlarını nitelemektedir. Çarpıcı isimlerle karşınıza çıkan bu diyetler aşırı kalori kısıtlamasına dayanarak kilo verdirmeyi amaçlar. Kısa süreli diyetler arasına girerler ve kişilerin yaşamında bir tarz oluşturmazlar. Kalorisi fazlasıyla düşük diyetlerdir. Gün içerisinde neredeyse hiç birşey yememeniz beklenmektedir. Peki bu şok diyetlerinin insan
vücuduna verdiği zararlar nelerdir?
• Beslenmenizde eksiklikler oluşturur
Şok diyetlere başladığınız an da o kadar az kalori almaya başlarsınız ki vücudunuz için gereken yaşamsal besinleri karşılayamamaya ve sağlıksız beslenmeye başlarsınız. Şok diyetleri yapanlarda en çok B12 eksikliği görülmektedir.
• Vücudunuzun bağışıklık sistemi zayıflar
Vücudun yaşamsal besinleri alamaması sonucunda bağışıklık sisteminizde zayıflama görülür. Artık hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı daha çabuk yakalanma riskiniz vardır.
• Kemik yoğunluğunuzu azaltır
Eksik besinlerle birlikte kalsiyum ve fosfor dengesi bozulur. Uzun vadede vücuda salınan kortizol hormonunun kemik yapısını sekteye uğratmasıyla birlikte kemik yoğunluğunda azalmalar yaşanır. Kemik yoğunluğunda ki azalma direkt olarak sizi etkilemese de yaşlılıkta sorunlar yaratır. Yaratacağı sorunlar arasında da kamburluk ve aniden kırık gibi tatsız olaylar yer alır.
• Organlarda hasar oluşturabilir
Düzenli olarak karbonhidrat alımına ihtiyaç duyan böbrek, beyin ve karaciğer kısa süreli de olsa kısıtlamaya uğrarsa geri dönüşümsüz olarak zarar görebilir.
• Safra taşı oluşumu gözlemlenebilir
Besin alımı düzeninin birden değişmesiyle birlikte safra kesesi buna uyum sağlamakta zorluk çekebilir. Uyum sağlayamadığı takdirde safra kesesinde taş ve çamur oluşumu gözlemlenir. Bu ileride safra damarlarını tıkayacak ve kullanılamaz hale getirebilecek etmenler arasında yer alır.
• Metabolizma hızınız yavaşlar
Aniden kalori alımının düşmesi vücudunuzda oluşan stresle birlikte metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olur. Şok diyeti sonrası zayıflamış ama yağlı bir vücuda sahip olabilirsiniz.
• Duygularınızda bozulmalar görülebilir
Uzun süre açlık hissine sahip olmak duygu değişimlerine sebep olabilmektedir. Ayrıca sürekli olarak düşük kalorili beslenmeler depresyona sürükleyen sebepler arasında yer alır.
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