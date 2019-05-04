Şok itiraf! Sevgilimle cinsel ilişkiye girerken...

İngiltere'de yapılan bir araştırma herkesi şaşırtmayı başardı! Araştırmaya katılan 3 bin 129 evli ve erkek arkadaşı olan kadınlar ilginç itiraflarda bulundu.
Danışman Joe Twyman tarafından yapılan ve 3 bin 129 kadının test edildiği araştırma sonucunda; kadınların yüzde 24'ünün aynı cinsiyete karşı dürtülerinin olduğunu ve onlarla ilgili fantazi kurduklarını gösterdi ancak sadece yüzde dokuzu bu konuda harekete geçmiş.
İşte araştırmaya katılan bir kadının, sır gibi sakladığı arzularından oluşan itiraf bombaları...
Tracy Kiss 31 yaşında İngiltere, Buckinghamshire'de yaşıyor. Uzun yıllardır Freddy adında bir adamla birlikte. Küçükken erkek fatma gibi büyüdüğünü dile getiren Tracy Kiss, çocukken çok utangaç olduğunu 16 yaşına kadar kimseyle çıkmadığını açıkladı. Kadınlara karşı cinsel bir isteği olmadığına emin olsa da yıllar boyunca güçlü, özgüvenli kadınları çok beğendiğini belirten Tracy Kiss o yıllarda, okulda öpüşme konusunda daha iyi olmak için birbirleri üzerinde öpüşme testi yapan kız arkadaşlarını görünce fantezi kurduğunu itiraf etti.
Hatta onları izledikten sonra sevgilisiyle sevişirken o kızları hayal ettiğini bile dile getiren Tracy Kiss, başlarda kafasının çok karıştığını ama bunu ergenliğe verdiğini belirtti. O günden sonra 16 yaşında bir kadını erkek arkadaşıyla dans ederken görünce ilk kez fantazi kurduğunu ve kadından çok etkilendiğini anlattı:
"Onları dans ederken izledim ve gerçekten tahrik oldum. Bu aklımı çok karıştırmıştı. Kadının özgüvenine ve vücudunu kullanış şekline hayran kalmıştım aslında. Ama bu düşüncemi hep kendime sakladım. Yıllar geçtikçe kadınlara olan heyecanım artmıştı. Hatta bir kere bir gece kulübünde bir kızı izlemekten o kadar tahrik olmuştum ki sevgilimi tuvalete çekip, kızı hayal ederek onunla hızlıca seviştim. Birkaç yıl içinde bir kadınla öpüştüm ve bunu sevgilim Freddy'e söyledim. Ama sonra hiçbir şey olmadı. Çok anlayışlı davrandı. 20 yaşımda ilk çocuğum Molly'i dünyaya getirdim. İkinci çocuğum Gabriel ise 7 yaşında. Şimdi dönüp baktığımda kadınlardan etkilenmediğimi anlıyorum ama o zamanlar nedense öyle bir dürtüm vardı."
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