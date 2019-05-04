Şok itiraf! Sevgilimle cinsel ilişkiye girerken...

İngiltere'de yapılan bir araştırma herkesi şaşırtmayı başardı! Araştırmaya katılan 3 bin 129 evli ve erkek arkadaşı olan kadınlar ilginç itiraflarda bulundu.

Danışman Joe Twyman tarafından yapılan ve 3 bin 129 kadının test edildiği araştırma sonucunda; kadınların yüzde 24'ünün aynı cinsiyete karşı dürtülerinin olduğunu ve onlarla ilgili fantazi kurduklarını gösterdi ancak sadece yüzde dokuzu bu konuda harekete geçmiş.

İşte araştırmaya katılan bir kadının, sır gibi sakladığı arzularından oluşan itiraf bombaları...

KADINLARA KARŞI CİNSEL DÜRTÜM...

Tracy Kiss 31 yaşında İngiltere, Buckinghamshire'de yaşıyor. Uzun yıllardır Freddy adında bir adamla birlikte. Küçükken erkek fatma gibi büyüdüğünü dile getiren Tracy Kiss, çocukken çok utangaç olduğunu 16 yaşına kadar kimseyle çıkmadığını açıkladı. Kadınlara karşı cinsel bir isteği olmadığına emin olsa da yıllar boyunca güçlü, özgüvenli kadınları çok beğendiğini belirten Tracy Kiss o yıllarda, okulda öpüşme konusunda daha iyi olmak için birbirleri üzerinde öpüşme testi yapan kız arkadaşlarını görünce fantezi kurduğunu itiraf etti.