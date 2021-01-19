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ŞOK! Messi'ye kariyerinde görülmemiş ceza!

İSPANYA HABERLERİ  | 19.01.2021 16:47 | Son Güncelleme

İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Süper Kupası finalinde Athletic Bilbao ile karşılaşan Barcelona'da kırmızı kart gören Lionel Messi'ye 2 maç ceza verdi.

ŞOK! Messi'ye kariyerinde görülmemiş ceza!

İspanya Futbol Federasyonu, Lionel Messi'ye İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'nın Athletic Bilbao'ya 3-2 yenildiği maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verdi.

Arjantinli oyuncu, maçın 120. dakikasında Bilbao'nun forveti Asier Villalibre'yi itince kırmızı kart görmüştü. Bu kırmızı kart, yıldız futbolcunun kariyerinin ilk kırmızı kartı olarak tarihe geçmişti.

Messi, Barcelona'nın Copa Del Rey'de oynayacağı Cornellà ve La Liga'da karşılaşacağı Elche maçlarında forma giyemeyecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fenerbahceye gelsin her sey serbest sari bile görmez ,fenerasyon sikeye bile göz yumuyo:..))
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