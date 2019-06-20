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Şok suçlama: Taksiyi takip etti, zorla cipine bindirdi, dövdü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulübüne kayınbiraderinin sözlüsü ile eğlenmeye giden Cansu E. (28), boşanma aşamasında olduğu inşaat şirketi sahibi eşi Erim E.(29) tarafından dövüldüklerini ileri sürerek şikayetçi oldu. Cansu E., Erim E.'nin gece kulübünden çıktıktan sonra bindikleri taksiyi takip ettiğini daha sonra da kendilerini zorla cipine alıp darbettiğini iddia etti.

Şok suçlama: Taksiyi takip etti, zorla cipine bindirdi, dövdü

İddiaya göre Cansu E., boşanma aşamasında olduğu ve yaklaşık 15 aydır ayrı yaşadığı eşi Erim E.’nin ağabeyinin sözlüsü Medine İ. ile eğlenmek için Çeşme'deki bir gece kulübüne gitti. Ancak 2 kadın burada Erim E. ile karşılaştı. Herhangi bir tatsızlık yaşanmaması için bir süre sonra gece kulübünden çıkıp taksiye bindi. Erim E., 2 kadının içinde bulunduğu taksiyi cipiyle takip etti. Taksiden indikleri sırada da Cansu E. ve Medine İ.’yi zorla aracına bindirdi. 2 kadına hakaretler eden Erim E., Medine İ.’yi darbedip araçtan indirdi. Cansu E.'yi ise alıkoydu.

UZUN SÜRE DÖVDÜ

Erim E., bir süre sonra cipi ilçedeki marinada durdurdu. Cansu E., hızla cipten inip koşarak marinanın güvenlik kulübesinin sığındı. Erim E., peşinden gittiği Cansu E.’yi güvenlik kulübesinde döverek hakaretlerde bulundu. Cansu E., Erim E.'nin marinada bulunan arkadaşları tarafından kurtarıldı. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan Cansu E.’nin burnunda çatlak, yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu tespit edildi.

Cansu E.’nin polise şikayeti üzerine gözaltına alınan Erim E., sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

Cansu E., "Daha önce de beni darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştum ve ceza almıştı. Bu sefer hayatıma kastetti. Bu insan nasıl serbest bırakılır? Akıl alır gibi değil. Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Çeşme darp

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Olaya bak cezaya bak.adalet !!!!MÜLKÜN!!!!!temeli. Yüce Türk Adaleti...
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