YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasında "oyun havalı moral konseri" ilgi gördü

Sokağa çıkma kısıtlamasında "oyun havalı moral konseri" ilgi gördü

16.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirneliler bandonun çaldığı oyun havalarına balkon ve pencerelerinden alkışlarla eşlik etti

EDİRNE (AA) - Edirne'de yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalanlara oyun havalı moral konseri verildi.

Edirne Belediye Bandosu, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Özgür Çocuklar Parkı'nda moral konseri düzenledi.

Vatandaşlar bandonun çaldığı oyun havalarına balkon ve pencerelerden alkışlarla katıldı, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Park yakınındaki taksi durağında çalışan taksiciler ve bir inşaatta çalışan işçiler de müzisyenleri alkışladı.

Taksici Emirkan Yılmaz, AA muhabirine, salgın kısıtlamasında konserin moral verdiğini söyledi.

İnsanların tedbirlere uyduğunu belirten Yılmaz, "Camlardan, balkonlardan izleyen vatandaşlara konser güzel bir eğlence oldu. İnşallah salgını en kısa sürede atlatırız, güzel günler gelir." dedi.

Taksici Volkan Karakaş da konserin moral verdiğini belirterek müzisyenlere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

Edirne Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
07:00
Sabah
08:31
Öğle
13:28
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:42

Edirne Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Baca Eczanesi
Merkez
Gürak Eczanesi
Merkez
İncinur Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sancaklı Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

Patpat ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Patpat ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

TBMM Başkanı Şentop’tan aşı daveti

TBMM Başkanı Şentop’tan aşı daveti

Trakya'nın gelişimi için tarım, sanayi, turizm alanlarında iş birliği protokolü imzalandı

Trakya'nın gelişimi için tarım, sanayi, turizm alanlarında iş birliği protokolü imzalandı

Trakya'nın gelişimi için tarım, sanayi, turizm alanlarında iş birliği protokolü imzalandı

Trakya'nın gelişimi için tarım, sanayi, turizm alanlarında iş birliği protokolü imzalandı

Meriç'in sigortası "Kanal Edirne" taşkın riskini baypas etti

Meriç'in sigortası "Kanal Edirne" taşkın riskini baypas etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.