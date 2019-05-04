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Sokağa giren hastanelik oldu! Büyük panik

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 04.05.2019 21:49 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de bir binanın giriş katında beslenen arılar mahalleliye saldırınca büyük panik yaşandı. Arıların soktuğu çok sayıda kişi hastaneye gitti.

Sokağa giren hastanelik oldu! Büyük panik

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bir binanın girişinde bir süredir arı besleniyordu. Çok sayıda arı bugün mahalleliye saldırdı. Sokaktan geçenler arıların saldırısı nedeniyle panik yaşadı. Bazıları kaçıp kurtulmaya çalışırken bazıları ise karton kutuları başlarına geçirerek sokakta hızla ilerledi. Arılar çok sayıda kişiyi de soktu.

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GAZETECİLER DE ARI SALDIRISINA UĞRADI

Mahalleye çekim için gelen gazeteciler de arıların saldırısına uğradı. Arıların soktuğu çok sayıda kişi hastaneye gitti. Çevredekiler durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri beklenirken arıları besleyen ve Suriyeli olduğu belirtilen kişi elektrikli süpürge ile giriş katın penceresini saran arıları çekti. (DHA)

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istanbul sultangazi Arı arı saldırısı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
suriyeli arılar ucuza bal üretiyor esprisi gerçek olmuş
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