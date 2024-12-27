Sokağa indiler hatta metroya bindiler! Sokakta meşhur kırmızı kostümleri görenler telefonlarına sarılıp video çekti

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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.12.2024 10:02
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Güney Kore yapımı ünlü dizi Squid Game'in ikinci sezonu dün Netflix'te yayınlandı. Tanıtım videosuyla heyecanı artıran dizi, İstanbul sokaklarında da ilginç bir şekilde tanıtıldı. Kırmızı kostümlü muhafızlar metro merdivenlerinden inerken, vatandaşlar şaşkınlıkla bu anları kaydetti. Squid Game 2. sezonu şimdi sadece Netflix’te, 2025’te ise yeni sezonu geliyor.

Güney Kore yapımı ünlü dizi ‘Squid Game’in ikinci sezonu Neflix’te dün yayına girdi. Netflix X‘ten bir tanıtım videosuyla dizinin ikinci sezonunun tanıtımını yaptı: “Oyuna yeniden hoş geldin. Squid Game 2. sezon şimdi sadece Netflix’te.”

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MUHAFIZLAR İSTANBUL'DA!

Dün fenomen dizinin yayına girdiği saatlerde ise İstanbul sokaklarında ilginç görüntüler paylaşıldı. Squid Game'in ünlü kırmızı kostümlü muhafızları metro merdivenlerinden inerken görüntülendi.

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GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Netflix, dizinin tanıtımı için pek çok ülkede birden çok etkinlik düzenledi. Dizinin rerklam tanıtımları dışında sokaklarda da pr çalışmalarına devam eden Netflix adeta İstanbul sokaklarında diziyi yaşattı.

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MUHAFIZLARDAN AKTARMALI YARIŞMA YOLCULUĞU

Söz konusu tanıtım çalışmalarının biri de İstanbul'da metroda yapıldı. Görenler telefonuna sarıldı, video kaydına aldı. "betulcnmm" isimli TikTok kullanıcısı, Squid Game karakterlerini sosyal medyada paylaşması üzerine yoğun ilgi gördü. Netflix orijinal TikTok hesabı ise videonun altına yorum attı. İşte o video ve yorum...

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Dizinin son sezonu ise 2025’te gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Muhafız Netflix İstanbul Squid Game
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