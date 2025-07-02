Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sokak kedilerine iğne yaptı, tepki yağdı! Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan kadın olay oldu: "İnsan sağlığı için tehlikeli"

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kadının sosyal medya paylaşımında hasta sokak kedilerine tedavi amaçlı iğne yaptığını anlattığı ve diğer hasta kediler için de destek istediği paylaşımlar tepki çekti. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, yasal süreç başlattıklarını belirtti.

Sokak kedilerine iğne yaptı, tepki yağdı! Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan kadın olay oldu: "İnsan sağlığı için tehlikeli"

Hendek ilçesinde bir kadının sosyal medya paylaşımlarında sokak kedilerine, herpes virüsü için iğne yaptığı, tedavi etmeye çalıştığını belirttiği görüntüler yer aldı. Görüntüler, çok sayıda hayvanseverin tepkisine yol açtı.

Sokak kedilerine iğne yaptı, tepki yağdı! Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan kadın olay oldu: "İnsan sağlığı için tehlikeli" 1

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, konunun ilk andan itibaren takipçisi olduklarını ifade ederek, yasal sürecin başlatıldığını belirtti. Bu kişinin veteriner hekim olmadığını belirten Toker, ''Veteriner hekim olmayan hiç kimse hayvanlara tedavi ya da koruyucu hekimlik uygulamaları gerçekleştiremez. İddia edildiği gibi hayvanseverlik adı altında hayvan ve insan sağlığını risk altına sokamaz'' ifadelerinde bulundu.

Sokak kedilerine iğne yaptı, tepki yağdı! Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan kadın olay oldu: "İnsan sağlığı için tehlikeli" 2

‘İYNE’ DEDİĞİ ‘İĞNE’, ‘ASGARİ’ DEDİĞİ ‘ASCARİS’

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan emekli Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut, şu ifadeleri kullandı:

“Hendek’e yaşayan bu kişi sokakta bulduğu kedilere tedavi yapıyorum adı altında kafasına göre ilaç enjeksiyonu yapıyor. Yazdıklarından herhangi bir eğitim almadığı açık, çok açık. ‘İyne’ dediği ‘iğne’, ‘asgari’ dediği ‘ascaris barsak solucanı’, Herpes virüsü için tüm kedilere antibiyotik yaptığını söylüyor. Virüslere etki etmez. Bu kişi hem başıboş hayvanlar hem de halk sağlığı için risk oluşturmaktadır. Veteriner teknikerleri bile ancak hekim nezaretinde işlem yapabilirken bu kişi sokakta bulduğu hayvanlar üzerinde kendince tanı koymakta, keyfi enjeksiyonlar yapmaktadır. Yaptığı sıvıların içeriği bilinmemektedir. Bu kişi bu ilaçları, antibiyotikleri kimin kaşesi, hangi reçete ile temin etmektedir? İvedilikle müdahale edilmelidir.'' (DHA)

Sokak kedilerine iğne yaptı, tepki yağdı! Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan kadın olay oldu: "İnsan sağlığı için tehlikeli" 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerçek kimliğine 58 yıl sonra kavuştu! Filmleri aratmayan hikaye...Gerçek kimliğine 58 yıl sonra kavuştu! Filmleri aratmayan hikaye...
Çöp tesisinde parçalanmış bebek cesedi bulundu! Canlı doğmuş ama...Çöp tesisinde parçalanmış bebek cesedi bulundu! Canlı doğmuş ama...

Anahtar Kelimeler:
Sakarya kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyor

Kenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyor

Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu

Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu

Kedilere iğne yapıp paylaştı! Tepki yağdı: "İnsan sağlığı için tehlikeli"

Kedilere iğne yapıp paylaştı! Tepki yağdı: "İnsan sağlığı için tehlikeli"

Yer: Hakkari! Yürürken buldu! En zehirli türlerden birine ait!

Yer: Hakkari! Yürürken buldu! En zehirli türlerden birine ait!

Çöp tesisinde parçalanmış bebek cesedi bulundu! Canlı doğmuş ama...

Çöp tesisinde parçalanmış bebek cesedi bulundu! Canlı doğmuş ama...

Gerçek kimliğine 58 yıl sonra kavuştu! Filmleri aratmayan hikaye...

Gerçek kimliğine 58 yıl sonra kavuştu! Filmleri aratmayan hikaye...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.