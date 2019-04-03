YEMEK

Sokak lezzetlerimizin şahı 'tükrük köfte' nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.04.2019 10:51 | Son Güncelleme

Maç öncesi stadyum önünde, konserlerin bitişinde kendisine her zaman yer bulur 'tükrük' köfte. Telaffuzu tükrük olsa da orijinali tükürük köftedir. İsminden dolayı mesafeli duranlar var ancak, tadını ve dumanını içine çeken biri artık ondan vazgeçemez. Peki "Bu köftenin adı neden tükrük? Evde yapmak istesek yapabilir miyiz?" sorularına cevap veriyoruz sevgili okur, buyursunlar.

Sokak lezzetlerimizin şahı 'tükrük köfte' nasıl yapılır?

Amerikalılar için beyzbol maçı ve sosisli ne ise, bizler için futbol maçı ve tükürük köfte o demektir. Futbol tutkunlarının vazgeçilmezi olan bu sokak lezzeti, aslında birçok kişi tarafından ön yargı ile yaklaşılıyor. Nedeni ise isminden dolayı anlatılan hikayelerden kaynaklı.

köfteci

Öncelikle bir 'şehir efsanesi' olan hikayeden bahsedelim;

Köfte hazırlanırken ele yapışmaması ve kolay bir şekilde biçimlendirerek şekil vermek adına tükürüldüğü söylenir. Diğer bir söylenti ise koyun ve dana etinden yapılan tükürük köftesinin içine hayvanın tükrük bezlerinin katıldığı ve bu sayede isminin tükürük olduğu söylenir. Ancak bunların hepsi bir ŞEHİR EFSANESİDİR.

Tükrük köftesi yoğrulduktan sonra hafif bir şekilde suyla ıslatılır ve minik minik şekiller verilir. Lezzeti ve kokusu muazzamdır. Dana döş veya kuzu eti, suda ıslatılmış ekmek içi ve çeşitli baharatların karışımıyla elde edilir. Soğanı bolca kullanılır. Izgarada pişirmek lezzetini ikiye katlar.

Tükürük köftesi nasıl yapılır?

tüktüj2

Malzemeler:

Dana döş ve kuzu eti karışık 750 gram kıyma
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet kuru soğan
1/2 bayat etmek (ıslatılmış)
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı:

Bayat ekmeğin kabuklarını soyun ve 15 dakika önce suyla ıslatın. Ardından ekmeği sıkın, fazla sudan arındırın.

Minik bir şekilde doğradığınız kuru soğanı kıyma ile karıştırın. Sıvı yağı, baharatları da içine ilave edin.

Bir tur malzemeleri karıştırdıktan sonra ekmekleri de ilave edin. 15 dakika boyunca yoğurun. Ardından 1 saat köfte harcını dinlendirin.

Macun kıvamına getirdiğiniz köfteyi minik parçalara ayırın ( ceviz büyüklüğünde).

Elinizi hafifçe ıslatın ve köfteye şekil verin.

Dilerseniz ızgarada dilerseniz de kızgın tavada pişirin. Afiyet olsun.

PARTNER'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...''Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'
Diyeti her yapan deli gibi yağ yakıyor!Diyeti her yapan deli gibi yağ yakıyor!
Sıcak taşlar hayvanın karın bölgesine dolduruluyor ve...Sıcak taşlar hayvanın karın bölgesine dolduruluyor ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tükrük köfte tükürük köfte hikayesi tükrük köfte nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal sahneye çıktı! Seyirciden büyük alkış aldı

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal sahneye çıktı! Seyirciden büyük alkış aldı

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Maliyetini azaltmak için öyle bir şey yaptılar ki...

Maliyetini azaltmak için öyle bir şey yaptılar ki...

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

Kadın dizisinde dengeleri değiştiren isim!

Kadın dizisinde dengeleri değiştiren isim!

Beyaz saçları boyamadan eski rengine döndürmek için...

Beyaz saçları boyamadan eski rengine döndürmek için...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaz tatiline hazırlanırken sağlığınızdan olmayın

Diyeti her yapan deli gibi yağ yakıyor!

Moğolların sıra dışı pişirme yöntemi: Boğduk

Sıcak taşlar hayvanın karın bölgesine dolduruluyor ve...

Kokusu bir yana faydalarını öğrendikten sonra hemen koşup almak isteyeceksiniz!

Faydalarını öğrendikten sonra hemen koşup almak isteyeceksiniz!

Kilo kaybınızı artıracak 6 gıda

Hepimizin mutfağında var! Yemekten yarım saat önce yediğinizde...

Fermente sucuk ve ısıl işlem görmüş sucuk arasındaki fark nedir?

Maliyetini azaltmak için öyle bir şey yaptılar ki...

Beyaz saçları boyamadan eski rengine döndürmek için yapmanız gerekenler

Beyaz saçları boyamadan eski rengine döndürmek için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.