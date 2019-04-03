Sokak lezzetlerimizin şahı 'tükrük köfte' nasıl yapılır?

Amerikalılar için beyzbol maçı ve sosisli ne ise, bizler için futbol maçı ve tükürük köfte o demektir. Futbol tutkunlarının vazgeçilmezi olan bu sokak lezzeti, aslında birçok kişi tarafından ön yargı ile yaklaşılıyor. Nedeni ise isminden dolayı anlatılan hikayelerden kaynaklı.

Öncelikle bir 'şehir efsanesi' olan hikayeden bahsedelim;

Köfte hazırlanırken ele yapışmaması ve kolay bir şekilde biçimlendirerek şekil vermek adına tükürüldüğü söylenir. Diğer bir söylenti ise koyun ve dana etinden yapılan tükürük köftesinin içine hayvanın tükrük bezlerinin katıldığı ve bu sayede isminin tükürük olduğu söylenir. Ancak bunların hepsi bir ŞEHİR EFSANESİDİR.

Tükrük köftesi yoğrulduktan sonra hafif bir şekilde suyla ıslatılır ve minik minik şekiller verilir. Lezzeti ve kokusu muazzamdır. Dana döş veya kuzu eti, suda ıslatılmış ekmek içi ve çeşitli baharatların karışımıyla elde edilir. Soğanı bolca kullanılır. Izgarada pişirmek lezzetini ikiye katlar.

Tükürük köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

Dana döş ve kuzu eti karışık 750 gram kıyma

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

1/2 bayat etmek (ıslatılmış)

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber