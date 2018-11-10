İzmir köfte tarifi: İzmir köftesi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Köfte tek başına bir lezzet harikasıdır. Fakat ülkemizde her yöre kendine göre bir tarif ortaya çıkarmıştır. İzmir köftesi de bu tatlardan biridir. Fırında yapılan İzmir köftesi, yanındaki patates, biber ve domatesiyle mükemmel bir yemektir. İzmir köftesi, yanında pilav ve salatası ile tam lezzet şölenidir. Püf noktaları ve videolu anlatımı ile İzmir köftesi tarifi sayesinde bu lezzetin tadına varabilirsiniz. İZMİR KÖFTE TARİFİ İzmir köfte, kuru köftenin başka bir forma girmiş hali. Özel sosu ve baharatı ile İzmir köfte, Ege’den çıkıp Türkiye’de özellikle birçok esnaf lokantasının en çok yaptığı yemeğe dönüştü. İzmir köftesinin özelliği ince ve uzun köftelerinden gelmektedir. Fakat fırında yaptığınız bu yemekte köfteleri yuvarlak olarak yapabilirsiniz. İZMİR KÖFTE KAÇ KALORİ? İzmir köfte ne kadar nefis bir yemek olsa bile eğer kilo takibi yapıyorsanız aşırıya kaçmamak gerekiyor. Çünkü İzmir köftesinin bir tabağı 200 kaloridir. Ne de olsa kızartma yapılıyor ve soslu bir yemek. İZMİR KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Malzeme Listesi 4 adet büyük boy domates (3 adedi sos için 1 adedi üzerine dilimlemek için) 4 adet büyük boy patates 3 adet yeşil sivri biber 1 tatlı kaşığı kadar karışık domates biber salçası Kızartmak için tavanın tabanına yayılacak kadar sıvı yağ 500 gram kadar az yağlı kıyma 1 adet orta boy kuru soğan 1 adet büyük boy yumurta Yarım demet maydanoz 1,5 su bardağı doğranmış bayat ekmek içi Kara biber, kırmızı pul biber, kekik, tuz VİDEOLU İZMİR KÖFTE TARİFİ Öncelikle tarifimize başlarken bir adet rondoya ihtiyacımız var. Bayatlamış ekmek içlerini rondodan geçirin. Bir kaba ayırın. Ardından bir adet kuru soğanı da rondodan geçirin ve ayrı bir kaba alın. Eğer bu işlemi yapmak istemiyorsanız ekmek içlerini iyice küçük olacak kadar ufalayabilirsiniz, soğanı da rendeleyebilirsiniz. Maydanozu güzelce yıkayın ve suyunu süzün. Ardından yıkadığınız maydanozları temiz bir kesme tahtasına alın. Keskin bir bıçak yardımıyla ince ince kıyın. Bir kenara ayırın. Derin bir karıştırma kabı alın. İçerisine daha önceden rondodan geçirdiğiniz ekmek içlerini ve soğanı ekleyin. Ardından üzerine bir adet yumurta kırın. Daha önceden ince ince kıydığınız maydanozları ekleyin. Üzerine dilediğiniz miktarda baharatları karıştırıp onları da ilave edin ve son olarak kıymayı da kabın içerisine koyun. Hazırladığınız bu karışımı temiz ellerle veya birer eldiven yardımıyla iyice yoğurun. Karışımı iyice yoğurduktan sonra üzerini kapatıp birkaç dakika dinlendirin.

Hazırladığınız köfte karışımını alın. Parmak uzunluğunda uzun ince şekiller verin ve bir tabağa sıralayın. Bir sonraki işlemleri yaparken köftelerin dinlenmesini bekleyin. Dört adet patatesin kabuklarını bir bıçak veya kabuk soyucu yardımıyla soyun. Elma dilimi olacak şekilde dilimleyin. Eğer patates dilimlerinizi köftelerinizle aynı boy yaparsanız daha hoş bir görünüm elde edebilirsiniz. Büyük boy geniş bir tava alın. Tabanı yağla kaplanacak kadar sıvı yağ ilave edin. Ardından yağın iyice kızmasını bekleyin. Böylece içine attıklarımız yağı çekmeyecektir. Yağ iyice kızınca üzerine patatesleri atıp çok az kızartın. Çok fazla kızartırsanız ağır olur, iyice kızarmadan almalısınız. Ardından aynı işlemi köfteler için de uygulayın. Hazırladığınız bu patates ve köfteleri bir kenara alın, kızartma yağını dökmeyin. Isıya dayanıklı bir fırın tepsisi veya borcamı alın. Tabanını bir fırça yardımıyla katı margarinle yağlayın veya dilerseniz fırın için özel hazırlanmış yağlı kağıtlardan kullanın. Hazırladığınız bu tepsiye bir köfte bir patates olacak şekilde daha önceden hazırladığınız köfte ve patatesleri yerleştirin.

Üç adet domatesi bir rende yardımıyla rendeleyip bir kenara ayırın. Ardından bir tatlı kaşığı salçayı bir su bardağı su ile karıştırın ve sos olarak hazırlayın. Ardından kızartma yağını sos tenceresine aktarın. Üzerine sulu salçayı ilave edin. Salça koyulaşana dek kızartın. Üzerine rendelediğiniz üç adet domatesi ilave edin. Üzerini yarım kapatıp on dakika kadar pişmesini bekleyin. Dilerseniz sosun içerisine sarımsak da rendeleyebilirsiniz. On dakika geçtikten sonra kekik ve tuz ilave edin. Birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın. Fırını 200 derece sıcaklığa ayarlayın. Hazırladığınız sosu, daha önceden hazırladığınız fırın tepsisindeki köfte ve patateslerin üzerine her birine eşit miktarda gelecek şekilde dökün. Mutlaka her birinin üzerine sos gelsin, yoksa fırında pişerken kurur. Sosu döktükten sonra geriye kalan bir adet domatesin de kabuklarını soyun. Domatesi dilimleyin ve fırın tepsisindeki patates ve köftelerin üzerine serin. Yeşil sivri biberleri dikine kesin ve içlerini temizleyin. Ardından onları da köfte ve patateslerin aralarına yerleştirin. Tepsinin kenarından bir çay bardağı kadar sıcak su dökün ve tepsiyi daha önceden 200 derece sıcaklıkta ısıttığınız fırına sürün. Patateslerin üzeri kızarana dek yaklaşık bir saat kadar pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarabilirsiniz. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.