YEMEK

Sokak lezzetlerini sevenler bu festivalde buluşuyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

Türk ve dünya mutfağından farklı lezzetlerin tadılabileceği, çeşitli atölye çalışmaları ve konserlerin düzenleneceği "Enfest Sokak Lezzetleri Festivali" başladı.

Sokak lezzetlerini sevenler bu festivalde buluşuyor

Congresium'da gerçekleştirilen festivalde, tantuni, tavuklu pilav, köfte gibi Türk mutfağına özgü lezzetlerin yanı sıra Meksika, Çin ve İtalya mutfaklarından lezzetler, başarılı şefler tarafından Ankaralılara sunuldu.

20190619_2_36972044_45428815_Web

Festivalin açılışında Balkan Orkestrası müzik ziyafeti sunarken, çocuklar da atölye çalışmalarında eğlenceli dakikalar geçirdi. Şef Şener Erdoğan, yaptığı açıklamada, festival vesilesiyle vatandaşlara Çin mutfağının püf noktalarını anlatabilme imkanı bulduklarını ifade etti.

20190619_2_36972044_45428816_Web

Vatandaşların bu vesileyle farklı lezzetler deneyebildiğini aktaran Erdoğan, olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

20190619_2_36972044_45428826_Web

23 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında Alya, Can Bonomo, Zeynep Bastık, Dilan Çıtak, Yeni Türkü, Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Star grubu konserleri düzenlenecek.

20190619_2_36972044_45428830_Web

20190619_2_36972044_45428814_Web

20190619_2_36972044_45428823_Web

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni buYürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Vücudun gizli kahramanı magnezyumVücudun gizli kahramanı magnezyum
Yaz aylarında sağlıklı beslenmenin 10 önemli püf noktasıYaz aylarında sağlıklı beslenmenin 10 önemli püf noktası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sokak yemekleri yemek festivali enfest sokak lezzetleri festivali

En Çok Okunan Haberler

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Her gün 4 adet kayısı yediğinizde bakın neler oluyor!

Her gün 4 adet kayısı yediğinizde bakın neler oluyor!

Limonun üzerine birkaç adet çivi saplayın ve ne olacağını görün

Limonun üzerine birkaç adet çivi saplayın ve ne olacağını görün

Bakın makarna kepçesindeki delik ne işe yarıyormuş

Bakın makarna kepçesindeki delik ne işe yarıyormuş

2 saat içinde evdeki haşereleri yok ediyor

2 saat içinde evdeki haşereleri yok ediyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vücudun gizli kahramanı magnezyum

Vücudun gizli kahramanı magnezyum

Yaz aylarında sağlıklı beslenmenin 10 önemli püf noktası

Yaz aylarında sağlıklı beslenmenin 10 önemli püf noktası

Sürekli aç hissetmenin 8 nedeni

Sürekli aç hissetmenin 8 nedeni

35 farklı yemekle tekstil malzemelerini birleştirdi

Hepsi çok lezzetli ama kimse bunları yiyemiyor! Neden mi?

Kardiyologların ağzına sürmediği 8 yiyecek

Kalp doktorları ağzına bile sürmüyor!

Her gün 4 adet kayısı yediğinizde bakın neler oluyor!

Her gün 4 adet kayısı yediğinizde bakın neler oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.